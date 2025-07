Nacho Fernández, segundo entrenador de la Selección Española Femenina de Fútbol: «El objetivo de España es hacer las cosas bien, es la forma de estar más cerca de ganar»

Nacho Fernández (Gijón, 1973) es un hombre de fútbol. La nómina de equipos por los que ha pasado es muy amplia e incluye varias etapas ... junto a José Bordalás, la última en el Getafe. Después de salir del conjunto madrileño el pasado verano recibió la llamada de Montse Tomé para sumarse a su cuerpo técnico en la Selección Española Femenina de Fútbol. Desde el puesto de segundo entrenador de la campeona del mundo afronta la Eurocopa, que hoy se abre para España con el partido ante Portugal.

–Es su primer gran torneo de selecciones. ¿Cómo lo afronta?

–Con mucha ilusión. Venimos de jugar esta fase previa de Nations League que, en líneas generales ha salido muy bien. Tengo muchas ganas de que llegue el primer partido.

–La suya es una carrera de fondo.

–No sé si he sido afortunado o no, pero haber estado en muchos clubes, en muchas posiciones dentro del fútbol –entrenador, director deportivo, segundo entrenador, analista...–, me ha enriquecido mucho y permitido ver esta profesión desde varios puntos de vista. Todos los puestos me han servido para seguir creciendo como entrenador y persona.

–Ha trabajado mucho con Bordalás. ¿Qué le aportó?

–Es la persona con la que más he trabajado y si está donde está, como uno de los entrenadores más valorados del fútbol español, es porque hace muy bien las cosas. Esa competitividad que tiene, ese querer ganar siempre, contagia a todos los que trabajamos con él. Eso me hace ser una persona a la que no le gusta perder ni en los entrenamientos.

–Se incorporó en septiembre a la Selección. ¿Cuánto tardó en aceptar la oferta?

–Siempre estaré agradecido a Montse por su llamada, por confiar en mí. No dudé mucho. Era otra experiencia más para seguir creciendo y formándome.

–¿Cómo es trabajar con ella?

–Es una entrenadora muy exigente, lo primero con ella misma. Cuando alguien se exige, los que van a su alrededor tienen que esforzarse y eso te hace sacar lo mejor de ti. Ha sido capaz de dar un cambio a la Selección, estamos en un buen momento.

–Es su primera experiencia también en fútbol femenino. ¿Cómo se adaptó al cambio?

–Es fútbol y da igual masculino que femenino. Trabajas con personas, con unos rivales que te quieren ganar. Sí cambia el trabajo con selecciones, que no es igual que en un club, donde todo va más rápido, sobre todo si juegas miércoles-domingo. Entre concentraciones hay trabajo, pero no es tan rápido.

–¿Se echa de menos competir con más regularidad?

–Soy un entrenador de salir todos los días al campo y al principio lo echaba un poco de menos. Poco a poco te vas adaptando.

–¿Cómo llega el equipo a la Eurocopa?

–El equipo está bien. Hemos hecho una buena Nations, acabamos en un buen momento. Hicimos un gran partido contra Inglaterra, aunque no pasamos de ronda. Las chicas están en muy buen momento, vamos a hacer un gran torneo.

–Empiezan con Portugal, Bélgica e Italia.

–En estos torneos todos los equipos están clasificados por algo. Si estamos a un buen nivel somos un rival complicado, pero no nos podemos relajar. Cualquier partido es una final.

–¿Cuáles son sus favoritos?

–Inglaterra, que es la actual campeona; Francia, que viene haciendo una Nations inmaculada; Alemania, que siempre está... y luego siempre aparece algún equipo que da la sorpresa. Italia ha mejorado mucho su fútbol. El rival que menos pienses, te puede poner contra las cuerdas.

Presión

–El objetivo de España debe ser ganar. ¿Demasiada presión?

–El objetivo de España es hacer bien las cosas. Cuando uno trabaja bien está más cerca de ganar. Vencer o perder es una línea muy delgada y pequeños detalles te pueden hacer caer a un lado o al otro.

–España mezcla veteranía y juventud. ¿Es la clave del equipo?

–Las 23 jugadoras tienen muchísimo nivel y trabajan muy bien, están capacitadas para asumir cualquier reto.

–¿Entrenó alguna vez a un equipo mejor que este?

–Son las campeonas del mundo y nunca entrené a ese nivel en masculino. Pero hay que tener en cuenta que el fútbol no tiene memoria, no podemos relajarnos.

–¿Le sorprendió la calidad de las jugadoras en los entrenamientos?

–Sí, es indudable. Son jugadoras con un nivel técnico y sobre todo táctico muy alto, tienen respuestas ante cualquier situación. Son rapidísimas en resolver situaciones en los partidos y los entrenamientos. Eso te hace exigirte como entrenador, mejorar para estar a su nivel.

–Hay un grupo importante de asturianos. ¿Hacen piña?

–Aquí no hay lo de los asturianos por un lado y otros por otro. Estamos muy bien, nos llevamos genial, que es una de las claves, que los grupos de trabajo sean buenos. Es tal vez uno de los mejores sitios en los que he estado. Estamos en una situación idílica.