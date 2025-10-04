El Real Avilés Femenino consigue un punto valioso en León

El Real Avilés Femenino no pudo estrenar su casillero de victorias en su visita al Olímpico de León, pero consiguió un valioso punto fuera de ... casa en un partido que fue igualado, pero que no tuvo goles. Las avilesinas estrenaban un once titular con algunos cambios significativos con respecto a la derrota de la semana pasada en La Toba ante el Dépor B, como la entrada de Casao en la portería, o la participación de Daniela, Noa Díaz y Sarina.

El equipo que entrena Iván González salió mejor al campo. Durante los los primeros 25 minutos se jugó más en el campo del equipo leonés, que se quitó el dominio visitante de encima en la recta final de la primera mitad, con quince minutos en las que las jugadoras del Olímpico se soltaron un poco y dispusieron de alguna ocasión de gol.

Olímpico de León Natalia; María, Nerea (Verónica, min. 70), Fariza (Ángela, min. 79), Sofía (Ayure, min. 70), Aitana (Claudia, min. 86), Helena Vives, Samper, Linares, Emma y Albiol. 0 - 0 Real Avilés Industrial Casao; Goretti, eli, Iglesias, Cris, Pali, Lobo (Carmen, min. 60), Daniela (Tatiana, min. 69), Sarina (Laura, min. 77), Noa Díaz (Sara, min. 60) y Riesgo. Árbitro Adrián Prieto Castellanos. Mostró tarjetas amarillas a Sergio Romero, María, Laura, Goretti y Riesgo.

Incidencias Partido disputado en el Olímpico de León.

El Real Avilés ya había tenido las suyas, porque, por ejemplo, en el minuto 6 Sarina tuvo un mano a mano con la portera local, que le cerró bien el espacio y provocó que su remate se fuera desviado.

Las avilesinas también dispusieron de bastantes lanzamientos a puerta lejanos, que no llevaban mucho peligro, pero acechaban la portería del Olímpico de León. En el bando local, las jugadoras leonesas inquietaron la portería defendida en esta ocasión por Casao a base de dos acciones a balón parado, pero sin muchas opciones tampoco de llegar al tiempo de descanso en el vestuario por delante en el marcador.

Peligro local

La segunda parte se desarrolló con la misma tendencia que la primera, aunque, si cabe, estuvo más igualada. Las jugadoras del Olímpico de León sí pueden lamentar una ocasión clara de gol en un córner que se saldó con dos balones estrellados en el poste de la portería avilesina.

El Real Avilés Femenino piensa ya en la próxima jornada, en la que recibirá a un duro rival como el Athletic de Bilbao B el próximo sábado, día 11 de octubre, a las 16.15 horas en La Toba.