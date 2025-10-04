El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Jugada del partido disputado este sábado por el Real Avilés en el Olímpico de León. O. L.
Segunda RFEF

El Real Avilés Femenino consigue un punto valioso en León

El equipo de Iván González, que hizo varios cambios, tuvo opciones de adelantarse en la primera mitad

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:08

Comenta

El Real Avilés Femenino no pudo estrenar su casillero de victorias en su visita al Olímpico de León, pero consiguió un valioso punto fuera de ... casa en un partido que fue igualado, pero que no tuvo goles. Las avilesinas estrenaban un once titular con algunos cambios significativos con respecto a la derrota de la semana pasada en La Toba ante el Dépor B, como la entrada de Casao en la portería, o la participación de Daniela, Noa Díaz y Sarina.

