El Real Avilés femenino no puede con el Athletic B

El Real Avilés Industrial Femenino se quedó con la miel en los labios ante el Athletic Club B, que se llevó el triunfo de La ... Toba (1-2) merced a un gol en el minuto 83 de partido.

El encuentro comenzó de la peor forma para los intereses blanquiazules ya que a los dos minutos de juego, el Athletic Club B se encontró con el 0-1 merced a un gol olímpico de Zurdo. Un golpe tempranero que no minó la moral del equipo de Iván González, dispuesto a plantar batalla a uno de los rivales más poderosos del grupo.

Y lo hizo. Superado el cuarto de hora de encuentro, Pali recibía un balón en la frontal del área y conectaba un disparo en parábola que sorprendía a la meta visitante Vega para hacer el 1-1. Sin ocasiones llamativas, el conjunto vasco tuvo ligeramente el dominio de la posesión de balón, pero sin que Casao volviese a entrar en escena. Con el 1-1 se llegó al descanso.

El Athletic Club B se mostró mejor situado en el artificial de La Toba, pero las blanquiazules se defendían con firmeza y tenían en la cabeza de Shara la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero Vega ganó el duelo para evitar el 2-1. No pudo evitar Casao el 1-2 en el tramo final del partido, cuando el reparto de puntos parecía cercano. Gurtubay, en el minuto 83, lograba desequilibrar el marcador y dar los tres puntos al filial bilbaíno.

Con este resultado, el equipo blanquiazul sigue sin estrenar su casillero de victorias esta temporada, inmerso en la zona baja de la tabla, en plena lucha por conseguir la permanencia.