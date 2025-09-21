El Real Avilés femenino sigue sin dar con la tecla y cae ante el filial de la Real Sociedad

Santy Menor Avilés Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Un punto de nueve posibles. El Real Avilés Industrial femenino sigue sin dar con la tecla y ha vuelto a caer, de nuevo por 0-1 en La Toba, esta vez frente al filial de la Real Sociedad. Las blanquiazules defendieron con orden y no dejaron de esforzarse en busca del empate, pero ni estuvieron cómodas con balón, ni fueron capaces de generar prácticamente ocasiones claras ante la meta de Ugartemendia.

El encuentro comenzó bastante parejo, con un punto más de intensidad por parte del Real Avilés, que buscaba su primer triunfo del curso, pero mucha imprecisión por parte de los dos equipos. Ambos trataban de salir combinando desde atrás en los primeros compases, pero sin éxito.

La primera opción de peligro no llegaría hasta casi la media hora de juego. Una mala cesión a portería del filial realista dejó a Daniela frente a Ugartemendia, pero la ovetense tenía poco ángulo y su disparo se fuer desviado. La réplica la puso poco después El Amraoui, pero su disparo lejano se marchó muy desviado. Iba mejorando la Real con balón, pero sin poner en apuros a una Paula Madrazo que disputaba sus primeros minutos de la temporada.

Sin embargo, el premio al paso adelante visitante llegaría minutos después. Primero avisó Zunzunegi con un latigazo desde fuera del área que se fue al poste, ya superada Madrazo, y a cuatro del final subió al marcador el que a la postre sería el único tanto del partido. Un balón rechazado dentro del área fruto de un mal despeje local le llegó en posición franca a la delantera de la Real B Murillo, quien, con mucha calidad, definió con la zurda colocando el balón lejos del alcance de Madrazo, pegado al poste.

Real Avilés Industrial Paula Madrazo; Mirdja, Eli, María Iglesias, Goretti; Daniela (Carmen, m. 81), Pali, Laura Tomàs (Tati, m. 66), Pradilla (Shara, m. 66); Lobo (Noa, m. 75) y Paula Carballo. 0 - 1 Real Sociedad B Ugartemendia; Etxebeste, Azpirotz, Soroa, Losada (Etxeberría, m. 85); El Amraoui, Carrera (Esteberena, m. 64); Chacón (Mugabure, m. 85), Zunzunegi (Arrondo, m. 77), Ibarguren; y Murillo (Echeverría, m. 64). Gol 0-1: min. 41, Murillo.

Árbitra Rebeca Cosgaya. Amonestó a Daniela y Eli; y a Azpirotz y Mugabure.

Incidencias partido de la jornada 3 del grupo 1 de Segunda RFEF Femenina disputado ante unos 100 espectadores en el sintético La Toba 2-Jesús Castro.

Antes del tiempo de asueto pudo empatar el Real Avilés, pero el lanzamiento a balón parado de Pali, la mejor del Real Avilés durante el partido, lo despejó a córner con una buena estirada Ugartemendia. Así, 0-1 y a vestuarios.

De cara al segundo acto, Iván González hizo cambios tácticos. Daniela pasó de la banda derecha a la izquierda, donde es más peligrosa; Lobo de la segunda punta a la banda derecha, si bien su mejor posición sigue estando en el centro del campo; y Pradilla de la izquierda a la delantera junto con Paula Carballo.

Salió mejor el Real Avilés al terreno de juego, pero esa intensidad duró pocos minutos y pronto la Real B volvería a coger el timón del partido, presionando muy alto y obligando al conjunto blanquiazul a realizar un juego directo con el que nunca se sintió cómodo, dejando a Paula Carballo muy sola a la hora de tratar de bajar el balón entre las dos centrales visitantes.

Cerca de la hora de juego pudo ampliar diferencias la Real B con una falta al larguero de Chacón. En el tramo final, el Real Avilés apretó y tuvo un tiro lejano de Shara, pero nunca fue capaz de generar ocasiones claras.