Goretti, en una acción del partido de ayer en Vigo. Real Avilés Industrial
Segunda RFEF

El Real Avilés Femenino vende cara su derrota ante el líder en Vigo

Las jugadoras del equipo avilesino recibieron el gol pronto y pudieron empatar en la recta final del partido

L. V.

Avilés

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:13

Comenta

El Real Avilés Industrial Femenino le compitió ayer de tú a tú al líder de su grupo en un partido que acabó con victoria del ... Celta por la mínima (1-0) en A Madroa. Las blanquiazules plantaron cara y cayeron en una acción que tuvo lugar muy pronto, a los 7 minutos de juego. A partir de ahí, el partido fue igualado, pero el conjunto avilesino no pudo equilibrar el marcador.

