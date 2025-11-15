El Real Avilés Femenino vende cara su derrota ante el líder en Vigo

El Real Avilés Industrial Femenino le compitió ayer de tú a tú al líder de su grupo en un partido que acabó con victoria del ... Celta por la mínima (1-0) en A Madroa. Las blanquiazules plantaron cara y cayeron en una acción que tuvo lugar muy pronto, a los 7 minutos de juego. A partir de ahí, el partido fue igualado, pero el conjunto avilesino no pudo equilibrar el marcador.

El Real Avilés comenzó sin temor y en el minuto 3, a la salida de un saque de esquina, Goretti conectó un fuerte disparo desde la frontal que repelió el larguero. El que sí acertó en su primer acercamiento fue el conjunto vigués ya que a los 7 minutos de juego, Cuquejo bajó el balón y filtró un buen pase para Nogue, que cruzó el balón ante Casao para hacer el 1-0.

Celta de Vigo Sol; Celia, Pañu, Muñi, Estela, Cuquejo (Figueroa, min. 73), Nara (Toubes, min. 60), Nogue (Tati Barcia, min. 73), Tati Cruz (Elena, min. 83), Sara y Luchi (Irene, min. 60). 1 - 0 Real Avilés Industrial Femenino Casao; Mirdja (Carmen, min. 66), María Iglesias (Tati, min. 46), Eli, Goretti, Ayuso (Amaya, min. 78), Pali, Nuria, Laura Lobo (Pradilla, min. 73), Laura Tomàs (Shara, min. 66) y Daniela. Goles 1-0, min. 7: Nogue.

Árbitro Dávila Fernández. Amonestó a las locales Tati Cruz y Cuquejo, y a las blanquiazules Eli y Nuria.

Incidencias partido correspondiente a la jornada 10 de Segunda Federación disputado en A Madroa.

A partir de ahí el partido fue parejo, con ambos equipos tratando de explotar sus cualidades, pero sin llegar a inquietar a las porteras. En cuanto a las blanquiazules, Daniela lo intentó tras un robo de Pali, pero su disparo se fue ligeramente desviado. En el minuto 43 caía lesionada María Iglesias, que fue sustituida por Tati al descanso.

En la segunda mitad se mantuvo la misma tónica, con igualdad en el juego y disponiendo las blanquiazules de buenas oportunidades llegando por los costados, pero les faltó la definición o el último pase para acumular mayor peligro sobre la meta celeste. Y cuando llegó, como en el minuto 80 por medio de Amaya, que llevó el balón a la red, la acción quedó invalidada por fuera de juego.

Shara pudo hacer la igualada, pero la defensora Celia se cruzó en su camino para evitar un empate que mereció el Real Avilés Industrial Femenino. El nuevo técnico, Javi Gómez, se hará cargo del equipo mañana lunes.