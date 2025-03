El Real Oviedo refrenda el liderato con una sufrida victoria

Álvaro Fernández OVIEDO. Lunes, 24 de marzo 2025, 08:46 Comenta Compartir

No fue un triunfo sencillo. Las de Andrea Suárez se encontraron con un rival rocoso y bien plantado que se defendía con orden. No ... obstante, el equipo azul gozó de ocasiones claras para inaugurar el marcador. En el primer minuto de juego Laurina se asoció con Vera Rico quien no fue capaz de materializar un mano a mano ante la meta Curbelo. Poco después la portera visitante respondió bien a un disparo de Vera Rico. Pero la más clara la tuvo Andrea Sordo, quien con un disparo que se estrelló en el palo. Antes del descanso, apareció Saray Vázquez para mantener en pie a las suyas con una gran parada tras un potente chut de Alba Suárez.

Con el 0-0 se llegó al descanso y ya en el segundo acto, apretó el equipo gallego en busca del gol. Pasados los diez primeros minutos tras la reanudación, Laurina se encontró con Curbelo y poco después fue Laura Aguado la que la tuvo. Así se llegó al tramo final del choque, momento en el que Anina, desde la izquierda botó un saque de esquina cerrado que acabó en el fondo de la portería gallega. De ahí al final el Atlético Villalonga intentó reaccionar aunque con disparos lejanos que apenas inquietaron a Saray. Con este triunfo, las carbayonas aventajan en un punto al Europa, que no pasó del 2-2 en su visita al colista Cornellá, y en dos al filial del Athletic que vencía al Zaragoza a domicilio. Las azules defenderán la próxima jornada el primer puesto en Zubieta donde se medirán a la Real B.

