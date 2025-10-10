El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el centro, Daniel Fernández, con sus tres oros, y a su izquierda Naia Morán con sus dos bronces. E. C.

La halterofilia asturiana pule a sus futuras estrellas

La selección asturiana sub-15 regresa del Campeonato de España con nueve oros y cinco bronces a pesar de contar con un equipo corto de efectivos

José Luis González

José Luis González

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:10

La halterofilia asturiana está de enhorabuena. La selección regional sub-15 ha regresado del Campeonato de España celebrado en Cullera con nueve oros y ... cinco bronces después de un fin de semana donde las jóvenes promesas de este deporte brillaron. «La valoración no puede ser mejor», afirmó Francisco David Alonso Lario, presidente de la Federación Asturiana de Halterofilia. La delegación regional tuvo un papel destacado en el nacional a pesar de que acudía con un equipo con pocos deportistas. Asturias finalizó cuarta en una competición en la que se suman los resultados de todos los participantes de cada selección. «Fallamos en la cantidad, no en la calidad».

