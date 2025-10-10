La halterofilia asturiana pule a sus futuras estrellas

La halterofilia asturiana está de enhorabuena. La selección regional sub-15 ha regresado del Campeonato de España celebrado en Cullera con nueve oros y ... cinco bronces después de un fin de semana donde las jóvenes promesas de este deporte brillaron. «La valoración no puede ser mejor», afirmó Francisco David Alonso Lario, presidente de la Federación Asturiana de Halterofilia. La delegación regional tuvo un papel destacado en el nacional a pesar de que acudía con un equipo con pocos deportistas. Asturias finalizó cuarta en una competición en la que se suman los resultados de todos los participantes de cada selección. «Fallamos en la cantidad, no en la calidad».

Destacado fue el papel de Daniela Fernández, que se volvió a Asturias con tres oros. La atleta del Club Escuela Astur de Gijón se impuso en las tres modalidades que entran en competición: arrancada, dos tiempos y la suma de ambas. Lo hizo en la categoría de menos de 58 kilos. También brilló Inés Conde, del Club Corredoria de Oviedo, que consiguió el mismo resultado en la categoría de menos de 53 kilos. La deportista del conjunto ovetense fijó además un nuevo récord de España en la modalidad de dos tiempos, con una marca de 85 kilos. Tres oros logró también Santiago Ramírez, que compite en el mismo club de la capital asturiana.

En la categoría de 44 kg, Julia Rufes Polo, del Club Escuela Astur de Halterofilia de Gijón, se alzó con tres medallas de bronce. Naia Morán García, del Club Leónidas de Oviedo, y que competía en la categoría de 58 kilos, obtuvo dos medallas de bronce, mientras que Carla Álvarez Blanco, del Club Tu Box de Gijón, consiguió un meritorio cuarto lugar en dos tiempos, rozando la medalla de bronce. «Carla tuvo mala suerte porque acabó empatada con la chica que se llevó el bronce, que hizo la marca antes».

La halterofilia asturiana se asegura el futuro con la actuación de su selección en el Campeonato de España. Este deporte vive en los últimos años un periodo de estabilidad, con más de 200 licencias federativas sostenidas en el tiempo. «Los resultados están siendo bastante buenos».

La afición por este deporte está enganchando más a las mujeres que a los hombres. «Encontrar a niños es muy difícil. Niñas tenemos muchas y con alta calidad», explica el presidente de la Federación Asturiana de Halterofilia, quien recuerda que en la época en la que aún competía había torneos en los que no se citaban más de doce participantes. «En la última jornada de la Liga Asturiana va a haber más de setenta personas». Francisco David Alonso Lario anima a los jóvenes a sumarse a un deporte que ha pasado a contar con entrenadores «muy preparados» y en el que, al contrario de lo que muchos piensan, «hay muy pocas lesiones».