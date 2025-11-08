El Lobas Global cae y cede la primera posición

Frenazo a la buena racha del Lobas Global Atac Oviedo. Tras cinco victorias consecutivas el conjunto ovetense perdió 29-20 en tierras ciudadrealeñas ante ... el Soliss Pozuelo de Calatrava, una clara derrota que le hace ceder el liderato de División de Honor. Las carbayonas, desgastadas por el esfuerzo del pasado miércoles en la Copa de la Reina, nunca estuvieron cómodas en el encuentro. Sólo mandaron en el marcador en los primeros minutos (1-3) y se atascaron completamente en ataque durante la primera parte, en la que se estrellaron una y otra vez contra la defensa 6-0 local y la guardameta Paula Quiles.

En la otra área María Laguna lideraba la ofensiva del Soliss Pozuelo de Calatrava, que en el tramo final del primer tiempo rompía el partido con un parcial de 4-0 que ponía seis tantos de diferencia al descanso (15-9). Al inicio del segundo tiempo las castellano-manchegas estiraron su ventaja (18-10) hasta que Lisa Chiagozie, con cinco goles consecutivos, hizo reaccionar a un Lobas Global Atac Oviedo.

Las carbayonas no arrojaron la toalla y recobraron vida poniéndose a cinco goles (24-19) a falta de siete minutos, pero las locales abortarían el intento de remontada azul ampliando la diferencia hasta el definitivo 29-20. El Lobas Global Atac Oviedo encaja su primera derrota en la Liga y pierde el liderato, que pasa a ocupar el Zuazo.