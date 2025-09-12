El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La jugadora del Telecable Marta Piquero, durante el duelo de semifinales ante Francia. RFEP
HOCKEY PATINES

Marta Piquero guía a España a la final del Europeo de hockey patines

Con dos goles y una asistencia, la jugadora del Telecable lideró el triunfo por 6-0 ante Francia en semifinales y la selección buscará hoy el título

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:48

España peleará este domingo por el oro europeo de hockey patines. El combinado femenino, liderado por una gran actuación de la jugadora del Telecable ... y capitana de la selección Marta Piquero, se impuso con autoridad ayer a Francia. 6-0 con dos goles y una asistencia de la asturiana, a la que la acompañaron los tantos de Gemma Solé por partida doble, María Sanjurjo y Aimee Blackman.

