Marta Piquero guía a España a la final del Europeo de hockey patines

España peleará este domingo por el oro europeo de hockey patines. El combinado femenino, liderado por una gran actuación de la jugadora del Telecable ... y capitana de la selección Marta Piquero, se impuso con autoridad ayer a Francia. 6-0 con dos goles y una asistencia de la asturiana, a la que la acompañaron los tantos de Gemma Solé por partida doble, María Sanjurjo y Aimee Blackman.

Las de Sergi Maciá no dieron opción a su rival. El encuentro de semifinales arrancó con intensidad por parte de España, que se topó en los compases iniciales en múltiples ocasiones con la portera francesa. A los diez minutos de encuentro, Gemma Solé anotaba el primero para España tras un buen disparo desde fuera del área. Tres minutos más tarde llegaba el segundo tanto del combinado nacional, de la misma protagonista con un disparo cruzado. Lejos de bajar la intensidad, la absoluta femenina siguió apretando y buscando la portería rival y Aimee Blackman ponía el tercero antes del tiempo de descanso, dejando ya la balanza decantada para el lado español.

España no se conformaría con el 3-0. Lejos de bajar el pistón, las españolas mantuvieron el ritmo en la segunda mitad, en la que emergió la asturiana Marta Piquero en su faceta goleadora. La capitana logró el cuarto tanto de la tarde, poco antes de que María Sanjurjo lograse el quinto y penúltimo tanto de la contienda. A cinco minutos para la conclusión del encuentro, la propia Piquero convertía el sexto para el combinado nacional tras una buena jugada personal y una media vuelta dentro del área que terminaba con la bola en el fondo de la portería rival. Su compañera en el Telecable Hockey, Mariona Colomer, también participó en el encuentro que dio pase a España a una nueva final.

El combinado nacional suma ocho títulos y cinco subcampeonatos europeos en las quince ediciones anteriores

En busca de la novena

Así pues, la selección femenina disputará a partir de las ocho y media de esta tarde una nueva final europea, en busca de revalidar el título conquistado hace un par de años en Olot y seguir aumentando así su extenso palmarés ante la anfitriona Portugal o Italia en la localidad de Paredes, cercana a Oporto. En quince ediciones de campeonaetos de Europa, la selección española ha alcanzado la final en trece ocasiones, conquistando la copa en ocho de ellas. Sería el noveno trofeo para las jugadoras de hockey patines de lograrlo.