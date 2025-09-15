El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Piquero posa con la copa en el aeropuerto de Barcelona. RFEP

Marta Piquero

Capitana de la selección de hockey patines y jugadora del Telecable Hockey
Marta Piquero: «El hockey femenino está creciendo y ojalá sigamos así»

«El rol de capitana era nuevo para mí, pero había tenido muy buenos ejemplos antes como Tasha o Casarramona de las que aprender»

Iván García

Iván García

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:58

Casi sin tiempo para bajarse del avión que la traía de Portugal atiende Marta Piquero a EL COMERCIO, desde el aeropuerto de Barcelona donde ... la delegación española de hockey patines regresa a casa, triunfal, tras conseguir su noveno Europeo en Portugal. Al cielo de Portugal alzó la copa la jugadora asturiana del Telecable, quien junto a Mariona Colomer, emprendía desde la ciudad condal el viaje de vuelta a Gijón para incorporarse a la disciplina del Telecable Hockey y afrontar una nueva temporada con el club de La Calzada. Con una sonrisa y la copa de mejor combinado de Europa, cualquier temporada se encara mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  4. 4 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  5. 5

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  6. 6

    Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo
  9. 9

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  10. 10 Perico Delgado carga de nuevo contra los manifestantes: «Son antisistema que quieren violencia y bronca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Marta Piquero: «El hockey femenino está creciendo y ojalá sigamos así»

Marta Piquero: «El hockey femenino está creciendo y ojalá sigamos así»