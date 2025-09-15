Casi sin tiempo para bajarse del avión que la traía de Portugal atiende Marta Piquero a EL COMERCIO, desde el aeropuerto de Barcelona donde ... la delegación española de hockey patines regresa a casa, triunfal, tras conseguir su noveno Europeo en Portugal. Al cielo de Portugal alzó la copa la jugadora asturiana del Telecable, quien junto a Mariona Colomer, emprendía desde la ciudad condal el viaje de vuelta a Gijón para incorporarse a la disciplina del Telecable Hockey y afrontar una nueva temporada con el club de La Calzada. Con una sonrisa y la copa de mejor combinado de Europa, cualquier temporada se encara mejor.

–Campeona de Europa y capitana de la selección. Supongo que no se puede pedir mucho más. ¿Cómo afrontaba este torneo?

–La verdad que con mucha ilusion. Era un rol nuevo para mí, aunque es verdad que tuve unos buenos ejemplos como Tasha y Casarramona antes en los que mirarme y de las que aprender. Y nada, en lo deportivo muy contenta. Al final, la gente se queda con el día de la final porque es en el que levantas la copa, pero son cinco semanas más un año anterior con mucho trabajo detrás.

–Noveno Europeo de quince. Y otros cinco llegando a la final...

–Sí, la verdad que el hockey femenino español está creciendo mucho y esperamos que siga así. Son nueve, pero además los últimos ocho de forma consecutiva. Esperamos que puedan seguir cayendo más.

–El año que viene Mundial... ¿Lo afrontan también con la intención de traerse la copa a España?

–Bueno, la intención primero es la de ir. Hay que clasificarse y hacer una buenta temporada con tu club. Pero sí, en la selección española el Mundial es siempre un objetivo.

–Regresa a Gijón y al Telecable para empezar un curso en el que hay bastantes cambios de figuras importantes como las Saras o Fernanda. ¿Cómo ve la temporada?

«Afrontamos la temporada con ganas, sabiendo que cada año cuesta más que el anterior»

–Está claro que va a ser distinto, sí. No van a estar algunas jugadoras que han sido importantes, pero confío en nuestro proceso de adaptación y en lo que nos van a aportar las nuevas incorporaciones que hemos traído. Vamos a trabajar bien, pero afrontamos la temporada con ganas, sabiendo que cada año es más difícil que el anterior.

–¿Le toca incorporarse ya?

–Las jugadoras que hemos ido con la selección tenemos hasta el jueves.

–Y en lo físico, ¿cómo se encuentra? Porque para las jugadoras que fueron internacionales, como es su caso, entiendo que ha sido un verano con menos descanso...

–Fisicamente me encuentro bien. Es verdad que esttamos cansadas, como es lógico después de acabar un torneo. Pero ahora nos vienen esos cuatro días para descansar, desconectar y empezar la temporada que viene con ganas.

–¿Siente que este año va a tener mayor responsabilidad en el Telecable por la salida de algunas de las jugadoras mencionadas anteriormente?

–No siento ninguna presión añadida, sinceramente. Voy a dar lo mejor, como hago siempre. Es cuestión de sumar todas juntas y de avanzar como equipo.

–También compartió este título con su compañera de club, Mariona Colomer...

–Sí, está claro que es especial compartir estos momentos con compañeras de club, pero también con tantas jugadoras a las que te enfrentas a lo largo del curso y con la selección pasan a ser tus compañeras de equipo. Han sido cinco semanas intensas y me quedo con eso.

–En la final derrotaron por 6-2 a Portugal, otro de los países en los que el hockey patines tiene arraigo en la cultura deportiva. ¿Más especial por ese ambiente si cabe?

–El escenario estuvo bien. Nos gusta ver pabellones llenos, ya sea a favor o en contra. Notar ese ambiente y ese ruido. Nosotras también contábamos con el apoyo de nuestra afición y lo sentimos durante todo el torneo.