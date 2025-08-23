La asturiana que está haciendo historia al disputar el Mundial de voleibol con España 43 años después

María Schlegel, quien se ha ganado por méritos propios ser considerada como una de las mejores jugadoras asturianas de voleibol de todos los tiempos, ... continúa ampliando su ya extenso palmarés. Después de proclamarse campeona de la Liga francesa la pasada temporada, en las filas del Levallois París Saint-Cloud, la jugadora castrillonense se incorporó en verano a la concentración de la selección española absoluta y ayer hizo historia al disputar el primer partido de un Mundial 43 años después.

Schlegel, que ya había sido protagonista de la gesta el pasado año, cuando certificó junto a sus compañeras la clasificación, lleva varios días en Tailandia, sede mundialista, y ayer pudo disputar el tercer set del debut en la competición frente a la todopoderosa Turquía, sexta mejor selección del mundo y primera de Europa. «La verdad es que peleamos hasta el final. Teníamos muy pocas opciones de ganar ante un equipazo, pero lo intentamos y estuvimos a punto de forzar un cuarto set», reconoce la jugadora, que ha comenzado el Mundial desde el banquillo tras una pequeña lesión que se produjo hace unos días en la pierna. Sin embargo, «ya estoy en perfectas condiciones para competir».

El segundo partido del grupo para España tendrá lugar el lunes, a partir de las once de la mañana hora española, ante Canadá. Bulgaria cierra el grupo de cuatro equipos en el que pasan ronda de manera directa los dos primeros. «Hemos entrado al Mundial como colistas, en la posición número 32 del ránking mundial, pero eso no quiere decir que hayamos venido aquí de turismo. Vamos a competir todos los partidos como hicimos ante Turquía. Nunca hemos jugado frente a Canadá, así que, aunque son las favoritas, intentaremos darles guerra».

Antes des del Mundial, Schlegel también disputó la Golden League con la selección, así como el clasificatorio para el próximo Campeonato de Europa, una modalidad que vivió su última edición, pues «a partir del año que viene jugarán el Europeo las mejores 24 selecciones del ránking». Cuando acabe la cita mundialista, la asturiana se tomará unos días de reflexión y decidirá su próximo destino, que, a sus casi 32 años –cumple el día 29–, no estará en París. «Tuve la opción de renovar, pero quise esperar y para cuando decida ya tendré que irme a una Liga que comience más tarde», reconoce. Experiencia no le falta en estas lides.