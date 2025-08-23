El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Schlegel, con el logo del Mundial de Tailandia. LVA
Voleibol

La asturiana que está haciendo historia al disputar el Mundial de voleibol con España 43 años después

María Schlegel debutó en Tailandia con derrota ante Turquía, una de las mejores selecciones europeas

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:10

María Schlegel, quien se ha ganado por méritos propios ser considerada como una de las mejores jugadoras asturianas de voleibol de todos los tiempos, ... continúa ampliando su ya extenso palmarés. Después de proclamarse campeona de la Liga francesa la pasada temporada, en las filas del Levallois París Saint-Cloud, la jugadora castrillonense se incorporó en verano a la concentración de la selección española absoluta y ayer hizo historia al disputar el primer partido de un Mundial 43 años después.

La asturiana que está haciendo historia al disputar el Mundial de voleibol con España 43 años después