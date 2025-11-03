El Fertiberia Los Campos es más líder y Curtidora Uniovi se aleja del descenso

Tanto a Fertiberia Los Campos como a Curtidora Uniovi les sentó de maravilla jugar como locales de domingo al mediodía. Acostumbradas a la tarde, ... e incluso noche de los sábados, corveranas y avilesinas afrontaron de la mejor manera su nueva realidad, condicionada por el festivo, logrando dos victorias fundamentales en la lucha por sus respectivos objetivos.

El Fertiberia Los Campos se desplazó al Toso Muñiz de Las Vegas para recibir al otro equipo invicto hasta ese momento en la competición, el Sestao. Y el cuadro que dirige Gabi Pérez logró una nueva victoria ante un conjunto vasco que vendió muy cara su derrota.

El choque se decidió en el quinto set por quien más supo templar nervios. Enormes defensas durante todo el partido por ambos equipos, que ofrecieron un gran espectáculo al público que en gran número se congregó en el Toso Muñiz. Con este resultado, el Fertiberia se coloca líder en solitario, invicto antes del primer derbi de esta temporada el sábado en Colloto contra el Oviedo. «Seguimos trabajando y seguimos soñando», comentaba el técnico gijonés tras el duelo.

Ampliar Las jugadoras de Curtidora Uniovi celebran un punto ante Emevé. Javier Bárcena/Fundavi

Por su parte, Curtidora Uniovi regresó al polideportivo de Los Canapés tras su primera victoria fuera de casa una semana antes, y revalidó el buen juego mostrado en Oleiros para superar con claridad al equipo lucense del Emevé en tan solo tres sets.

Buen comienzo de las avilesinas, que presionando con el saque y muy centradas en defensa consiguieron rápidamente una cómoda ventaja de 5 puntos (10-5), que fueron ampliando a lo largo del set tras mostrarse muy efectivas en ataque, lo que les hizo ganar el primer juego por 25-16.

Curtidora Uniovi siguió jugando a buen nivel en el segundo set, aunque las lucenses opusieron una férrea oposición, lo que dio fruto a jugadas de larga duración. El tramo final del set fue un continuo intercambio de puntos hasta que al final el set fue para Curtidora Uniovi por 25-15.

El tercer set fue el más igualado del partido, aunque siempre estuvo por delante en el marcador Curtidora Uniovi. Los puntos finales fueron jugados con tranquilidad y aplomo por las avilesinas para hacerse con el set por 25-22 y así sumar otros tres puntos de oro a su casillero, alejándose de los puestos de descenso a Segunda Nacional.