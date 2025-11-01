El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La entrenadora del Telecable, Natasha Lee. ARNALDO GARCÍA

El Telecable cede en la cancha de un rival directo

Las jugadoras de Natasha Lee sufren la primera derrota de la temporada en Liga después de un partido en el que fueron inferiores al Vila-Sana

L. M.

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:58

Comenta

El Telecable regresó de tierras catalanas de vacío después de caer en la cancha del Vila-Sana, uno de sus rivales directos en la lucha ... por el título de Liga. El conjunto de Natasha Lee se anota así su primera derrota de la campaña en la competición regular. No comenzaba mal el conjunto asturiano, con buenas posesiones en ataque, mientras que las catalanas practicaban un juego más directo y del que encontrarían premio rápidamente cuando Aina Florenza chutaba desde zona lateral y detenía el lanzamiento Viki Caretta en primera instancia. Pero la propia Aina se hacía con el rechace y batía a la portera antes de que se recolocara tras su anterior intervención.

