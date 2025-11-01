El Telecable cede en la cancha de un rival directo

El Telecable regresó de tierras catalanas de vacío después de caer en la cancha del Vila-Sana, uno de sus rivales directos en la lucha ... por el título de Liga. El conjunto de Natasha Lee se anota así su primera derrota de la campaña en la competición regular. No comenzaba mal el conjunto asturiano, con buenas posesiones en ataque, mientras que las catalanas practicaban un juego más directo y del que encontrarían premio rápidamente cuando Aina Florenza chutaba desde zona lateral y detenía el lanzamiento Viki Caretta en primera instancia. Pero la propia Aina se hacía con el rechace y batía a la portera antes de que se recolocara tras su anterior intervención.

El gol no descomponía a las de Natasha Lee, que seguían buscando la portería con cortes desde atrás, pero sin conseguir anotar. Por su parte, el Vila-Sana defendía con mucho orden y lanzaba rápidas transiciones con las que también generaban peligro, llegando el 2-0 en un tres para dos bien finalizado por María Porta. El resultado adverso parecía afectar un tanto al equipo asturiano, que encontraba cada vez más dificultades en convertir sus posesiones en ocasiones claras, a la par que el cuadro catalán seguía buscando contragolpes que tan buen resultado le estaban dando. No obstante, el Telecable pudo recortar distancias en una transición finalizada con un disparo que se estrellaba contra el poste.

Un nuevo problema llegaba con la tarjeta azul que los colegiados mostraban a Mariona Colomer, lo que suponía dos minutos de inferioridad. Recuperada la igualdad numérica, el Telecable se apuntó tres ocasiones consecutivas clarísimas, pero todas ellas bien salvadas por la portera

En la segunda mitad, el Telecable saltaba a la pista con fuerza, buscando la portería defendida por Sandra Bento y el Vila-Sana decidía no arriesgar en sus ataques, buscando rápidas transiciones, pero ni unas ni otras conseguían anotar. Con el paso de los minutos las fabriles comenzaban a mostrar signos de desgaste, provocando un juego más alocado que culminaba con un nuevo gol de las locales al aprovecharse Elsa Salvañá de un error de coordinación en una salida de bola de las asturianas en propia pista. El gol caía como un jarro de agua fría en las filas del Telecable, al poner muy cuesta arriba el partido.