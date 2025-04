El Telecable Hockey regresa «orgulloso» a pesar de la «dolorosa» derrota en la final

Iván García Gijón Martes, 29 de abril 2025, 06:38 Comenta Compartir

«Fue un partido duro, difícil, aunque esperábamos que fuese así». La de este domingo no fue la final soñada por el Telecable Hockey. ... Sara Lolo valora así el encuentro que les privó de levantar su séptima Copa de Europa. «Es verdad que no fuimos capaces de sacar nuestra mejor versión», reconoce la capitana del equipo de La Calzada, con cierto tono autocrítico, asumiendo que las jugadoras fabriles no estuvieron cómodas en el encuentro por el título. «Aun así, hay que valorar que fuimos capaces de aguantar en el partido hasta el final, con un inicio complicado».

Y es que a los dos minutos de juego llegó la jugada que, a la postre decidiría el duelo. «Fue un gol muy rápido en el que tuvimos muy poca fortuna», define Lolo al repasar mentalmente la acción que terminó con la jugadora del Palau Laura Puigdueta batiendo a Fernanda Hidalgo. La guardameta del Telecable mantuvo con vida a su equipo durante buena parte de la primera mitad, donde las de Lee no terminaron de estar cómodas. En el segundo tiempo, el equipo de La Calzada buscó calmarse y estirar las posesiones, pero dos tarjetas azules casi consecutivas a Nuria Almeida y la propia Hidalgo pusieron más difícil la tarea a las asturianas. «Fuimos capaces de llegar al final con opciones de forzar la prórroga», insiste la capitana del Telecable tratando de extraer las lecturas positivas tras una derrota que no empaña el gran papel del equipo nuevamente en la competición. «Hay que valorar lo que hemos conseguido, el año pasado ni siquiera jugamos la 'final four' porque nos quedamos fuera en cuartos aunque ahora nos duela». Ya con la vista puesta en lo que queda de Liga, con el duelo más inmediato de este fin de semana frente al Bembibre, Lolo entiende que toca «ver qué teclas podemos tocar» a fin de conseguir ese último empuje en la carrera hacia el título. Con la vista en la Liga Un sentir al que se suma el resto de la plantilla. La propia entrenadora, Natasha Lee, no oculta que «estamos tristes y dolidas. Al final creemos que hemos hecho una gran 'final four'». Y eso que el Telecable Hockey no lo tuvo fácil. En semifinales tuvo que eliminar al Esneca Fraga, vigente campeón y líderes en la Liga Iberdrola. Con un partido más que las gijonesas, eso sí. «Nos ha perjudicado el gol tempranero. Ha sido un fallo nuestro, que sabíamos que podía pasar, pero no contábamos con que en el inicio cuando estábamos aún entrando en el partido». Lee, pese a ello, saca pecho de sus jugadoras, de las que reconoce «estar muy orgullosa de este grupo. Han estado sobresalientes». Sin tiempo que perder, la expedición del Telecable Hockey llegó a Gijón de madrugada tras un fin de semana muy intenso, con viaje de ida y vuelta a la localidad de Palau para disputar dos partidos en menos de 24 horas, semifinales y final, de gran desgaste ante dos rivales de mucho nivel y poderío. Concluida ya la 'final four', a las de La Calzada la competición les exige el cambio de chip y centrarse en la competición liguera. Esa en la que con 54 puntos marchan en segunda posición, a tan solo uno del Esneca Fraga. Las oscenses tienen un duelo más, por lo que es el Telecable quien depende de sí mismo para levantar el título liguero, toda vez que esta temporada no habrá 'play off'. Levantar el trofeo de la regularidad sería la mejor manera de resarcirse de un segundo puesto europeo que no empaña el enorme mérito que tiene que el equipo haya vuelto a llegar a los meses de primavera vivos en todas las competiciones.

Temas

Telecable Hockey