Yaiza Martínez trata de recepcionar un balón en un partido de esta temporada con Curtidora Uniovi. Manu Carranza/Fundavi
Voleibol | Espacio semanal Fundavi

Yaiza Martínez, jugadora de Curtidora Uniovi: «La adaptación ha sido rápida, al final he vuelto a mi casa»

Tras su periplo de dos temporadas en el Melilla de Superliga 2, la avilesinla es ya a sus 21 años una de las veteranas de Curtidora Uniovi

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:33

Yaiza Martínez Albarrán (Avilés, 2004) se hizo un nombre en el voleibol asturiano en 2019 al debutar, con tan solo 14 años, en Primera Nacional ... con Curtidora Uniovi. Su buen papel en el equipo le llevó a firmar por el Melilla hace dos temporadas, completando dos cursos en Superliga 2 y logrando el ascenso la pasada campaña, pese a lo cual priorizó los estudios y regresar a casa para enrolarse de nuevo en las filas del conjunto avilesino.

