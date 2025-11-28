Yaiza Martínez, jugadora de Curtidora Uniovi: «La adaptación ha sido rápida, al final he vuelto a mi casa»

Yaiza Martínez Albarrán (Avilés, 2004) se hizo un nombre en el voleibol asturiano en 2019 al debutar, con tan solo 14 años, en Primera Nacional ... con Curtidora Uniovi. Su buen papel en el equipo le llevó a firmar por el Melilla hace dos temporadas, completando dos cursos en Superliga 2 y logrando el ascenso la pasada campaña, pese a lo cual priorizó los estudios y regresar a casa para enrolarse de nuevo en las filas del conjunto avilesino.

A pesar del cambio de categoría y de regresar al club en plena recomposición de la plantilla, la avilesina se siente «muy bien, muy cómoda», pues «para mí la 'Curti' es mi casa y justo ha coincidido también con la vuelta de Josemi –Pérez– al banquillo del primer equipo, pues justo cuando me fui el también había dejado la primera plantilla».

Su rol, eso sí, ha cambiado bastante. Se fue a Melilla siendo una de las jóvenes promesas de Curtidora y ha regresado siendo una de las veteranas, a pesar de haber cumplido 21 años en septiembre. «Es un cambio, porque, quitando a Irene, las veteranas del equipo tenemos entre 21 y 24 años. Pero bueno, intento ayudar a las pequeñas, sobre todo, que tengan confianza, y la verdad es que me está gustando mucho».

De su paso por Melilla, donde también comenzó la carrera de Enfermería, se queda con muchas cosas. «Fue una experiencia que me sirvió para aprender un montón. Justo me dijeron de cambiar de posición, pues llegué siendo central y ahora aquí también soy receptora, y fue una etapa de muchos cambios que me sirvieron para crecer mucho dentro y fuera de la pista».

«En Melilla tenía un rol menos importante y me gusta esta nueva etapa ayudando a las pequeñas»

Tras su paso por el Melilla, Yaiza tenía claro que quería seguir jugando al voley, pues «para mí siempre fue una prioridad». A nivel deportivo, el bajar un escalón en lo que a categorías se refiere tampoco ha sido un drama para la avilesina, pues «allí en Melilla tenía un papel mucho menos importante. Era suplente normalmente, y aquí lo disfruto mucho, jugar como siempre he jugado y estoy muy cómoda en el equipo».

Esta nueva etapa también ha significado un cambio de vida para Yaiza, quizá acostumbrada ya a la independencia de vivir a tantos kilómetros de casa. «Bueno, aquí estaban deseando que volviera, eso es verdad», sonríe. «Es muy distinto, no tengo la independencia que tenía allí, obviamente, pero estoy más que cuidada», bromea.

Sobre el rendimiento de Curtidora Uniovi este curso, «al ser un equipo tan joven tenemos que ir rodando poco a poco. Tampoco tenemos que apresurarnos. Hay jugadoras con muy poca experiencia en la categoría, es una Liga complicada en la que cualquiera puede ganar a cualquiera y lógicamente el objetivo es la permanencia, aunque tampoco vamos a renunciar a nada».

Mañana, el equipo avilesino recibe en Los Canapés a un rival directo por la salvación como el Aule de León. «Tenemos muchas ganas de jugar. El último partido contra Oviedo nos quedamos con la mala sensación de no haber competido bien y este fin de semana tenemos un partido clave que además es en Los Canapés, donde somos más fuertes». Yaiza sigue viviendo el voley con pasión y espera compatibilizarlo todo lo posible con la enfermería.