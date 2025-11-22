El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las jugadoras del Oviedo, haciendo piña. Real Oviedo

El Oviedo Femenino se reencuentra con la victoria ante el Cacereño

Las azules cortan una racha de ocho jornadas sin ganar con un sufrido triunfo ante el conjunto extremeño

Álvaro Fernández

Oviedo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:05

Comenta

El Real Oviedo Femenino rompió su mala racha de resultados con un importante triunfo en El Requexón frente al Cacereño (2-1). Una victoria sufrida ... ante un rival directo, que corta una mala dinámica de ocho partidos consecutivos sin ganar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  5. 5

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  8. 8 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  9. 9 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  10. 10 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Oviedo Femenino se reencuentra con la victoria ante el Cacereño

El Oviedo Femenino se reencuentra con la victoria ante el Cacereño