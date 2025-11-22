El Oviedo Femenino se reencuentra con la victoria ante el Cacereño

El Real Oviedo Femenino rompió su mala racha de resultados con un importante triunfo en El Requexón frente al Cacereño (2-1). Una victoria sufrida ... ante un rival directo, que corta una mala dinámica de ocho partidos consecutivos sin ganar.

El choque fue intenso y en los primeros compases las asturianas vieron cómo la colegiada anulaba una acción en la que ADT se plantaba sola ante Delia. Una jugada muy protestada por las carbayonas. No tardaron en replicar las extremeñas con un disparo de Lezcano que se estrelló en el lateral de la red.

A partir de ahí apretó el cuadro visitante y Lezcano lo intentó con un centro chut que atrapó Laura sin complicaciones. Lombardero, con un lanzamiento de falta, puso en apuros a Delia. El despeje propició una rápida contra de Yorladiz, que cortó Andrea Villadeamigo.

Comenzaban a tener el balón las oviedistas y la propia Villadeamigo probó fortuna con un lanzamiento lejano. Poco después, Laurina tocó lo justo con la punta de la bota, tras una falta botada por Lombardero, para batir a la meta Delia. Pero la alegría duró poco. Cora Jiménez, entre dos rivales y en el corazón del área, cabeceó una falta lateral para poner las tablas dos minutos después.

No había tregua y, poco después, Marina Martín recogió un rechazo de la zaga en la frontal para conectar un potente y ajustado disparo, con el que firmó el 2-1.

El segundo periodo comenzó con un penalti por una mano de Eva Lois en el área, pero Laura Martínez adivinó las intenciones de Acedo. Sufría el Oviedo en defensa y, tras una rápida transición de Laurina, Vera Rico estrelló un balón en el travesaño. La luanquina la tuvo también con un buen desmarque y posterior disparo, pero Delia tocó lo justo para evitar el tercero.

En el tramo final, el equipo de Andrea Suárez supo tener el balón y apenas pasó apuros para sumar tres importantes puntos a su casillero. Las azules se medirán el próximo fin de semana a un rival directo y recién ascendido como el Europa.