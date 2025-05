Primer punto de campeonato del Telecable Hockey

Iván García Gijón Viernes, 30 de mayo 2025, 23:23 Comenta Compartir

El Telecable Hockey afronta esta tarde su primera oportunidad de ser campeón de Liga. Visita Santiago de Compostela para medirse al Hockey Club ... Raxoi (13 horas), último clasificado de la OK Liga, y sabe que un triunfo le garantiza el título en la penúltima jornada del torneo de la regularidad. En caso de no ganar, las de Natasha Lee también serían campeonas de no sacar adelante su partido el Esneca Fraga, que rinde visita al Oxigen Sant Cugat. E incluso si los dos resultados no acompañasen, las fabriles volverían a tener una segunda oportunidad la semana que viene en Mata Jove ante el Iman Serroukh Alcalá Hockey.

Un escenario al que en ningún caso quieren apelar las de Natasha Lee, que buscan su quinto entorchado liguero. Con 22 triunfos y tan solo dos derrotas, las de La Calzada han completado una fase regular casi inmaculada, liderando el campeonato casi desde el comienzo y no dando opción prácticamente a sus perseguidoras. La entidad que preside José Luis Souto y que este año celebra su treinta aniversario, suma cuatro títulos ligueros, (2009, 2017, 2018 y 2023). De conseguir el de esta edición, igualaría al Voltregá y al Palau en el primer escalafón del palmarés, con cinco trofeos para cada uno. Varias despedidas El título de OK Liga sería la mejor manera de cerrar un año que, por otro lado, pondría el colofón a la carrera de la capitana del club: Sara González Lolo. La defensora, a sus 33 años, pondrá fin a más de dos décadas en el club de La Calzada, 18 de ellos en la disciplina del primer equipo, y quiere apuntalar el que sería también su quinto título de Liga, los mismos que tiene el club. «Han sido más de veinte años de ilusiones, fantasías y sueños cumplidos», recordaba la todavía capitana del equipo en la rueda de prensa en la que anunciaba su decisión. Buscará cerrar su etapa profesional con su título número 29, contando club y Selección Española. Pero el adiós de Lolo no será el único. Su tocaya, Roces, también dejará el Telecable. La máxima artillera de la OK Liga pondrá rumbo al Benfica portugués. Una baja sensible para las de La Calzada. Pese a sus 23 años, la jugadora de La Felguera se ha consolidado como una de las jugadoras con más peso. A estas salidas se suma la de la guardameta Vicky Novo, cuya marcha anunciaba el club esta semana. El futuro de su compañera bajo palos Fernanda Hidalgo también apunta lejos de Gijón. Varios frentes que obligarán al club a reinventarse nuevamente para seguir escribiendo las páginas más gloriosas del deporte asturiano. Esas a las que hoy le quieren añadir otro trofeo.

