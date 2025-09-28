El Real Oviedo Femenino merece más ante el Atlético de Madrid B

El Real Oviedo Femenino sumó un empate sin goles ante el Atlético de Madrid B (0-0), en El Requexón, en un intenso y ... disputado partido en el que las azules fueron de menos a más. Un punto que sabe a poco ante un rival que sumaba por victorias sus partidos disputados hasta ahora.

Salieron de inicio muy fuertes las colchoneras, pero con el paso de los minutos las carbayonas empezaron a sentirse cómodas y a hacerse con el control del choque. Aun así, la primera ocasión clara la tuvo el filial madrileña. A los 23 minutos, Raquel Gómez conectó un potente disparo desde la frontal que se estrelló en el larguero.

No tardó en responder el conjunto asturiano. A la salida de un córner, llegó el primer aviso azul con un remate de Eva Lois que se marchó fuera tras impactar en el cuerpo de una zaguera visitante. En ese saque de esquina la propia defensa central cabeceó alto.

Justo antes del descanso, Mbappé se tenía que retirar tras una fuerte entrada y con gestos de dolor en un hombro, para posteriormente ser evacuada en ambulancia al HUCA. Con el 0-0 inicial se llegó al tiempo de descanso.

Ya en el segundo periodo, tras el paso por los vestuarios, las de Andrea Suárez fueron mejores que su rival. Laurina tuvo la más clara tras rematar en el corazón del área un centro lateral de Auñón pero se encontró con la meta Alba.

La última ocasión

En la última acción del partido, la volvieron a tener las azules. Vera Rico ganó la línea de fondo y puso yo centro al área que repelió la defensa visitante. Nerea Lombardero en la frontal se hizo con el rechazo y e intentó asociarse con ADT. La delantera remató en una posición forzada, pero el cuero acabó en los dominios de Alba de Isidro.

Las azules tienen una nueva cita el miércoles, a las 17.30 horas, en Mareo frente al Sporting en un choque correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina.