La plantilla del Real Oviedo Femenino celebra su triunfo en las instalaciones de El Requexón. R. O. F.
Real Oviedo 2-0 Tenerife

El Real Oviedo Femenino estrena su casillero de victorias

Tablas en el duelo asturiano de Segunda RFEF entre el Sporting y el Avilés disputado en las instalaciones de Mareo

Alberto Fernández

Oviedo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:05

El Real Oviedo femenino sumó su primera victoria de la temporada ante el Tenerife B (2-0). Tras sellar el pase a la segunda ... ronda de la Copa de la Reina, el equipo de Andrea Suárez se estrenaba en El Requexón recibiendo al filial insular, en el primer partido como local de la temporada en Primera RFEF. Un choque en el que las azules se mostraron superiores a su rival y apenas pasaron apuros en defensa. Así las cosas el gol no tardó en llegar. A los tres minutos de juego, Eva Lois aprovechó un error de la meta Sara Niz, a la salida de un saque de esquina, para meter la punta de la bota e inaugurar el marcador.

