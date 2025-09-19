La Selección llama a la jugadora Claudia Toledo, del Balonmano Gijón

Claudia Toledo acaba de empezar cuarto de ESO. La joven gijonesa nacida en 2010 acude estos días a clase junto a sus compañeros, una vida ... normal. La sorpresa llegó esta semana cuando, a la salida del centro, recibió un mensaje de una compañera que le anunciaba que había sido convocada por la Selección Española Femenina Juvenil de Balonmano para disputar tres amistosos en el mes de octubre. «Luego miré el correo electrónico y vi la convocatoria», explica la jugadora del Balonmano Gijón, que ya participó en alguna concentración con el equipo nacional. «Me hace mucha ilusión, es una recompensa al esfuerzo».

La trayectoria de esta joven jugadora siempre ha estado ligada al Balonmano Gijón. Cuando era pequeña acudía a ver partidos junto a su padre, quien practicó este deporte. «Vimos a La Calzada y me interesó», recuerda. Entonces, se apuntó a esta disciplina en el Corazón de María, dando después el salto al equipo gijonés, al que llegó en infantiles. «Es cadete de segundo año, pero esta temporada va a jugar con el juvenil. La subimos de categoría para que mejore», apunta Víctor López, quien será este año su entrenador. «Es alta, fuerte, buena defensora y lanzadora. Para ir con España tienes que estar bien en casi todo».

El puesto de Claudia Toledo es el de lateral izquierdo, aunque con España se desempeña en el costado derecho. Antes de que llegara esta convocatoria ya estuvo en una concentración más amplia con el equipo nacional, un periodo de seis días «de mucho esfuerzo y carga de trabajo», pero que dejó a la jugadora «muy contenta». Lo que le viene ahora son tres fechas de juego con la Selección (del 9 al 11 de octubre» en las que el combinado nacional se medirá a la Selección de Castilla y León y dos veces a Portugal.

En su éxito personal tiene mucho que ver el trabajo realizado en el Balonmano Gijón, un club al que aprecia y con el que espera continuar. «Mi objetivo es seguir aquí», apunta esta jugadora a la que le gustaría continuar sus estudios por la rama de ciencias. «Se me da bien».