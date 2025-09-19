El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Claudia Toledo, con la camiseta de la Selección. E. C.

La Selección llama a la jugadora Claudia Toledo, del Balonmano Gijón

Claudia Toledo recibe la llamada del conjunto nacional juvenil para disputar tres amistosos en octubre: «Me hace mucha ilusión, es una recompensa al esfuerzo»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:44

Claudia Toledo acaba de empezar cuarto de ESO. La joven gijonesa nacida en 2010 acude estos días a clase junto a sus compañeros, una vida ... normal. La sorpresa llegó esta semana cuando, a la salida del centro, recibió un mensaje de una compañera que le anunciaba que había sido convocada por la Selección Española Femenina Juvenil de Balonmano para disputar tres amistosos en el mes de octubre. «Luego miré el correo electrónico y vi la convocatoria», explica la jugadora del Balonmano Gijón, que ya participó en alguna concentración con el equipo nacional. «Me hace mucha ilusión, es una recompensa al esfuerzo».

