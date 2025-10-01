El Siroko Gijón, de baloncesto femenino, enciende el modo Liga

Mara Cortés, Lucía Peces, Sofía Llanos, Llum Hueso, Lisa Tesson, Carla Yuste, Sofía Ainsa, Melanie Russell y Sofía Hamidi quizá sean nombres que aún no ... digan mucho al público gijonés no especializado, pero muy pronto llenarán líneas semana tras semana, ya que, se trata de las jugadoras que forman la plantilla del Siroko Gijón Basketball, el nuevo equipo que aspira a fomentar el baloncesto femenino en Gijón y, especialmente, a tratar de dar una salida profesional a las deportistas que practican la disciplina de la canasta en la región. El conjunto gijonés comenzará este sábado hará su debut oficial en la Liga Femenina 2, tercera categoría del baloncesto nacional, visitando la pista del Romakuruma U. E. Mataró (sábado, 19.30).

Junto a las nueve jugadoras recién aterrizadas en Asturias, Lucía Mera será la 'ficha diez', la 'benjamina' del equipo y, de momento, única asturiana, que será jugadora vinculada, compaginando su rol con su participación con el equipo autonómico del Real Grupo de Cultura Covadonga, institución con la que se ha firmado un convenio en virtud del cual el Grupo se convierte en cantera del equipo de Liga Femenina 2. Precisamente, también asturianas y con origen en la entidad grupista, tres jugadoras, una júnior y dos cadetes, estarán en dinámica del Siroko Gijón Basketball a lo largo de la temporada.

A los mandos del equipo, un entrenador de la ciudad, de garantías y experiencia en la categoría, como es Carlos Fernández, quien se muestra «muy satisfecho» con las sensaciones de las primeras semanas y los avances que paso a paso les va dando la rutina de entrenamientos.

La pretemporada arrojó un balance de una victoria (66-49 frente a Ibaizabal) y dos derrotas (68-81 frente a Barakaldo y 64-75 frente a ADBA en la Copa Principado), guiadas por un mismo patrón, el de flojas primeras partes y positivas reacciones en las segundas. Un balance que hace ver al preparador gijonés el vaso medio lleno y a su plantel «como un grupo competitivo y que es capaz de reaccionar ante situaciones adversas, pese a la falta de horas de vuelo».

Un conjunto desde cero

Un importante mérito en un grupo que, recuerda, se construye «desde cero» y en el que todas sus integrantes han hecho «un esfuerzo muy grande, poniendo todas de su parte y evidenciando una calidad humana muy alta, que era algo que realmente nos importaba», resalta Fernández.

Sobre la fecha en la que espera poder exprimir el máximo rendimiento de sus jugadoras, no lo ve como lo más importante ni fácil de predecir, si bien asegura que le gustaría tener al equipo perfectamente acoplado «para la segunda parte de la primera vuelta». «Será el momento en el que tal vez podremos ver realmente cuál puede ser el potencial y el nivel del grupo», afirma con optimismo el técnico gijonés.

Hechas las presentaciones y a menos de dos días para de iniciar la competición, el Siroko Gijón Basketball arranca su andadura oficial en el baloncesto con un proyecto ambicioso, que vestirá de rojiblanco, que tendrá como sede la pista central del mítico de Palacio de Deportes de Gijón, y que tratará de conectar la soberana afición baloncestista gijonesa y de tomar el testigo que hace ya unos años dejó vacante el CD Basketmar, como último equipo de baloncesto femenino gijonés que tomó partida en una competición de la Federación Española de Baloncesto.