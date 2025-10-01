El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nuevo conjunto gijonés femenino, con su cuerpo técnico y sus jugadoras, en el Palacio de Deportes, preparado para su debut. PALOMA UCHA
Baloncesto

El Siroko Gijón, de baloncesto femenino, enciende el modo Liga

El nuevo proyecto que aspira a traer el baloncesto femenino profesional a Gijón vela armas antes de su debut oficial en Liga Femenina 2

Alfonso Alonso

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:14

Mara Cortés, Lucía Peces, Sofía Llanos, Llum Hueso, Lisa Tesson, Carla Yuste, Sofía Ainsa, Melanie Russell y Sofía Hamidi quizá sean nombres que aún no ... digan mucho al público gijonés no especializado, pero muy pronto llenarán líneas semana tras semana, ya que, se trata de las jugadoras que forman la plantilla del Siroko Gijón Basketball, el nuevo equipo que aspira a fomentar el baloncesto femenino en Gijón y, especialmente, a tratar de dar una salida profesional a las deportistas que practican la disciplina de la canasta en la región. El conjunto gijonés comenzará este sábado hará su debut oficial en la Liga Femenina 2, tercera categoría del baloncesto nacional, visitando la pista del Romakuruma U. E. Mataró (sábado, 19.30).

