El Sporting femenino no puede con el filial deportivista

El Deportivo Abanca B se llevó los puntos de la Escuela de Mareo, en un encuentro igualada en el que las rojiblancas lo intentaron ... hasta el final, pero sucumbieron ante las gallegas en el tramo final. La primera mitad estuvo muy igualada, con ocasiones para ambos conjuntos.

La meta visitante Antía, impidió el primer gol con sus buenas intervenciones. También Carbajal hizo por evitar el primer tanto de las coruñesas en esta primera mitad.

Laura Ruiz rompió la igualada a la hora de juego. Lejos de venirse abajo, las rojiblancas buscaron el empate, con una inspirada Mariuca recién ingresada al terreno de juego. Eran los mejores minutos del Sporting, pero la propia Laura Ruiz iba a sentenciar el encuentro con el definitivo 0-2.

El Sporting siguió sin rendirse y Ávila pudo recortar, pero no fue el día en términos de acierto para las sportinguistas. El próximo encuentro del Sporting Femenino será de nuevo en la Escuela de Fútbol de Mareo ante el Madrid CFF B el próximo sábado a las cuatro de la tarde.