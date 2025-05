La temporada en noventa minutos para el Sporting Femenino

Caprichoso es el fútbol. Como si el mejor de los guionistas lo hubiese querido, Sporting Femenino y Osasuna B disputarán esta tarde, a las ... 16.30 horas, en el campo número 1 de la Escuela de Mareo una auténtica final por la salvación. Sin medias tintas, es ahora o nunca para los dos conjuntos. El que gane seguirá en la Segunda Federación. El que pierda, acompañará a Pradejón y Cornellá en el descenso. «Solo pensamos en ganar», reconoce la capitana sportinguista, Natalia Sobero.

Y es que aunque a golpe de teletexto el equipo navarro aparece por encima del rojiblanco, tiene truco. Las gijonesas vencieron 1-3 en el duelo de la primera vuelta, por lo que el empate sirve a las de Mareo para lograr el objetivo de la permanencia. Un «comodín», en palabras del míster Sergio Pérez, en el que no piensan las jugadoras, conscientes del riesgo de especular con el marcador. «Lo afrontamos como lo que es, una final, y sabemos que en nuestra casa y con nuestra gente tenemos ese plus extra», precisa Sobero, consciente de que la temporada no ha sido fácil para ellas. «Hemos tenido altibajos y las lesiones no han ayudado».

Fue precisamente en el duelo de la primera vuelta contra las navarras donde las sportinguistas lograron su quinta victoria consecutiva en su mejor racha de la temporada. Sin embargo, el peaje fue alto. Las lesiones de Antía y Sara Barreda dinamitaron el buen hacer de las rojiblancas y las han obligado a reinventarse en esta segunda mitad de campeonato, recurriendo a muchas jugadoras del filial en una plantilla ya de por sí mucho más joven que la media. Muestra de ello, la propia Sobero quien, a sus 23 años, es la capitana y una de las veteranas dentro del vestuario. «Nervios hay, pero es normal. Son las ganas de que llegue el partido y de jugarlo», reconoce en la previa del encuentro la jugadora, consciente de la importancia de ese aliento desde las gradas. «En Mareo siempre tenemos mucha animación. El último partido, frente al Racing, vino mucha gente. Sentimos mucho ese apoyo y no nos podemos quejar». El encuentro se podrá seguir también a través del canal de YouTube del propio Sporting. La salvación pasa esta tarde por Mareo.