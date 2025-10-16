El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Viki Caretta, en el pabellón de Mata Jove, su nueva casa deportiva. J. M. Pardo

Viki Caretta: «Adoro medirme con mis compañeras del Telecable»

La portera italiana Viki afronta el reto de defender la portería del conjunto gijonés tras la marcha de Fernanda Hidalgo y lo asume con ganas de hacer «historia»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:01

Viki Caretta (Sarcedo, 2000) no recuerda la primera vez que se puso unos patines, pero sí las horas previas, el momento de esperar a que ... la llevaran al recinto deportivo de Breganze donde se adentró en un deporte, el hockey, que la ha traído a Gijón después de pasar por Cataluña y Galicia. «Estaba esperando con ansiedad a que me llevaran», recuerda la portera del Telecable, que firmó por el club el pasado verano.

