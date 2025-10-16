Viki Caretta: «Adoro medirme con mis compañeras del Telecable»

Viki Caretta (Sarcedo, 2000) no recuerda la primera vez que se puso unos patines, pero sí las horas previas, el momento de esperar a que ... la llevaran al recinto deportivo de Breganze donde se adentró en un deporte, el hockey, que la ha traído a Gijón después de pasar por Cataluña y Galicia. «Estaba esperando con ansiedad a que me llevaran», recuerda la portera del Telecable, que firmó por el club el pasado verano.

El viaje de esta guardameta italiana comenzó de bien pequeña, cuando sus desplazamientos eran muy cortos. Breganze, a solo cuatro kilómetros de su Sarcedo natal, fue el club en el que se formó y con el que destacó desde bien joven, consiguiendo tres 'scudettos', otros cuatro en categoría mixta y cuatro copas de Italia femeninas. La falta de equipos suficientes formados solo por mujeres llevaron a que Caretta se midiese desde muy joven con hombres, algo que ayudó en su progresión. «Notabas que tenían mayor potencia de tiro y velocidad, me ayudó a adaptarme a ese estándar».

Con 19 años, siendo ya la portera de la Selección Italiana, decidió que quería emprender otro camino. «Siempre fue un sueño venir a España. Una vez que acabé la escuela, sabía que iba a fichar por un equipo español». Su destino fue el Voltregà, un club histórico y todo un reto para la italiana. «Fue un buen cambio, muy constructivo. No sabía español, ni tampoco catalán, y había que construir algo de cero». Pronto el covid puso el mundo patas arriba y la jugadora tuvo que regresar a Italia. Antes de poner rumbo a La Coruña, la jugadora tuvo tiempo en 2021 de llegar a las semifinales de la Copa de la Reina y lograr el subcampeonato de Europa.

Ahora, después de cuatro temporadas en la ciudad gallega, llega a Gijón con el reto de hacer olvidar a una leyenda de este deporte, Fernanda Hidalgo, una de las mejores porteras del mundo. «Lo he pensado. Tengo mucha estima por lo que hizo, con el Telecable lograron resultados históricos ganándolo todo. Vengo con el objetivo de dar lo máximo de mí, disfrutar y aportar».

Viki Caretta, que estudia Administración y Dirección de Empresas, está aún conociendo Gijón. Los estudios y los entrenamientos no le dejan mucho tiempo libre, pero sí que percibe que es una ciudad «parecida a La Coruña». Lo que sí que le ha dado tiempo a conocer es el potencial de la plantilla del Telecable. «Me encanta medirme con ellas. Hay mucha competitividad y cualquier error no te lo perdonan, te obligan a subir el nivel».

Hasta el momento, los números avalan a la portera y al equipo, que suma dos victorias y solo dos goles en contra. Mañana (18 horas) tendrán una nueva oportunidad de demostrarlo ante el Cerdanyola, un adversario «muy complicado y resistente que lucha hasta el final» y que será una nueva etapa en el viaje vital de la jugadora italiana, que quiere hacer «historia» con el Telecable.