El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Alexia Putellas y Vicky López, dos generaciones en la selección española. Thomas Coex / AFP
Análisis

La España de Sonia Bermúdez, presente y futuro para dominar el mundo

A la generación que propició el salto definitivo en el Mundial de 2023 se han unido otras camadas que representan a la perfección Claudia Pina y Vicky López, goleadoras contra Alemania

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:36

Comenta

La España de Sonia Bermúdez es presente, pero también futuro. La flamante bicampeona de la Liga de Naciones femenina tiene motivos de sobra para disfrutar ... de un hoy repleto de éxitos y su mañana invita a ilusionarse con todo aquello que está por venir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  4. 4

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  5. 5

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  6. 6 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  7. 7 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  8. 8

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La España de Sonia Bermúdez, presente y futuro para dominar el mundo

La España de Sonia Bermúdez, presente y futuro para dominar el mundo