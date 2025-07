El rodillo era España

Daniel Panero Madrid Miércoles, 23 de julio 2025, 23:46 Comenta Compartir

España estará en la gran final del domingo y lo hará después de dejar atrás años y años de maleficio. La generación de Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Irene Paredes, Mariona Caldentey y compañía hizo historia con la consecución del Mundial en 2023, después con la UEFA Nations League y este miércoles puso quizá la piedra más importante para romper una barrera más como es la conquista de la Eurocopa. Y es que Alemania era hasta ahora una pesadilla, un rival imposible de batir. Eso ya es historia, el rodillo ahora es España y lo saben en toda Europa.

Ha sido así desde que comenzó la competición. Nadie ha registrado mejores números desde ese momento. Las rivales han ido pasando una detrás de otra y las chicas de Montse Tomé se han impuesto con una facilidad impensada hace apenas una década. Al aficionado español le tienen que pellizcar ante la evolución de un equipo que quizá siempre tuvo potencial para grandes cosas, pero por el que hacía falta apostar como ahora se está haciendo.

Los resultados están ahí. España goleó por 5-0 a Portugal, por 6-2 a Bélgica y por 1-3 a Italia en una fase de grupos prodigiosa que ya fue un aviso a navegantes para el resto de combinados que disputan la Eurocopa. Desde ese momento, las pupilas de Montse Tomé pasaron a estar en boca de todos como la gran candidata a levantar el título. Quizás en otro tiempo la presión podría haber supuesto un problema, quizá en otro tiempo la fortuna hubiese sido esquiva y los detalles hubieran sonreído a Alemania, como ya pasara en los Juegos Olímpicos cuando Alexia Putellas no pudo lograr el gol por el bronce desde los once metros, pero esta vez no ha sido así.

Todas esas experiencias, unidas a las que las futbolistas han vivido en algunos de los mejores clubes del mundo, han hecho callo y hoy son parte de un equipo que juega con la personalidad que solo tienen las que se saben superiores a su rival. España salió al Letzigrund Stadion a disputar la semifinal siendo la selección que más goles había metido con 16 dianas, la que más posesión de balón había aglutinado (68,8%), la que más había disparado (101 remates), la que más veces había logrado dejar la portería a cero junto a Suecia y Alemania (2) y la que tiene en sus filas a la máxima goleadora en la figura de Esther González (4) y la máxima asistente en Alexia Putellas (4). Los datos sonreían a España.

Con estas cifras, las chicas de Montse Tomé tenían todos los argumentos para romper una maldición que estaba en los libros de historia. España nunca había ganado a Alemania. Habían jugado en ocho ocasiones y en ninguna el triunfo cayó del lado español. En la Eurocopa de 2011 se midieron dos veces y, tras un empate en la fase de grupos, recibieron un varapalo tremendo con un 5-0 en la siguiente fase. También perdieron por 1-0 en el Mundial de 2019 y por 2-0 en la Eurocopa de 2022. Aunque el golpe más duro fue en la pelea por el bronce en los Juegos Olímpicos, cuando España fue superior pero cayó peleando hasta el final. «Es cierto que no hemos conseguido vencerlas. Pero también siento que cada vez hemos estado más cerca de ganarlas», aseguraba ya Montse Tomé en la previa, sabedora de que quizá esta vez tocaba un cambio de tendencia.

Un equipo maduro

Ese cambio le llegó a España en un partido en el que jugó quizá un tipo de partido menos habitual al de otras veces. Montse Tomé evaluó los riesgos de un posible intercambio de golpes con Alemania y jugó con el respeto inicial que solo se tiene en este tipo de encuentros, en los que ambos equipos se juegan las castañas. No fue el partido más espectacular de la Eurocopa y pudo caer incluso para las germanas de no ser por Cata Coll, pero se llegó a la prórroga y ahí los precedentes no pesaron tanto como otras veces. Toda España ya veía de reojo esos penaltis que tantos quebraderos de cabeza están dando a la selección en los últimos tiempos cuando Aitana Bonmatí cambió la historia. El rodillo ahora es España y que pase la siguiente.