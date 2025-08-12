El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcus Rashford, nuevo jugador del Barcelona. efe
LaLiga

Alexander-Arnold y Rashford se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga

Los flamantes fichajes del Real Madrid y el Barça recogen un legado con más sombras que luces en un fútbol español de difícil adaptación para sus compatriotas

David Hernández

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 11:53

El fútbol nació en Inglaterra, pero no es muy habitual ver a jugadores de ese país en España. A pesar de que la Liga española ... es una de las más importantes del mundo, solo cuenta con cuatro jugadores ingleses: Connor Gallagher, Jude Bellingham y los nuevos de este año, Alexander-Arnold y Marcus Rashford. Su situación no es sencilla, ya que tendrán mucha competencia en los tres grandes de España salvo en el caso de Bellingham, quien tiene afianzado su cartel de estrella aunque ahora esté convaleciente de una operación en el hombro.

