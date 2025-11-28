Asturias debuta ante Cantabria en la Copa de Regiones UEFA 2025-26

La Selección Asturiana afronta con confianza su participación en la primera fase de la Copa de Regiones UEFA 2025-26, que se celebrará en Navarra, ... sede del Grupo 1. El conjunto dirigido por Clemente Sánchez compartirá cuadro con Cantabria, Murcia y el conjunto anfitrión, aunque en esta ronda inicial evitará el cruce directo con los navarros. Con este escenario, el equipo del Principado inicia un nuevo camino con el objetivo de volver a firmar una actuación destacada.

Los encuentros del equipo asturiano se disputarán en el Nuevo San Miguel de Aoiz. El debut será esta misma mañana, a las 10 horas, frente a Cantabria. El domingo, también a las 10, Asturias se enfrentará a Murcia. El formato establece que avanzarán a la siguiente fase los primeros de cada uno de los cinco grupos, además de los tres mejores segundos. Estos ocho equipos disputarán una eliminatoria de cuartos de final a partido único, cuyo triunfo dará acceso a una final a cuatro que determinará al campeón nacional.

Como particularidad, después de cada partido de la fase de grupos se ejecutará una tanda de penaltis, independientemente del resultado, que servirá como criterio de desempate en caso necesario.

La lista está integrada por Enol Ordóñez (San Martín) y Alessandro Domínguez (San Claudio) en la portería. En la línea defensiva estarán Borja Alonso y Uche Ekeneme (Mosconia), Jorge Argüelles (Praviano), Carlos Figar (L'Entregu) y Mikel Busto (Llanera). El centro del campo lo conforman Mateo Nistal (Ceares), Mateo Casas y Javi Meana (L'Entregu), Galo Huelga (Tuilla) y Álex Solís (Llanera). Y en ataque, los elegidos son Juan Quirós y Dani Palacio (Mosconia), John Layman (Ceares), Samu Armayor (Titánico), Mario Monasterio (Tuilla) y Dani Collado (Llanera).

La Copa de Regiones UEFA, creada en 1998 como heredera de la antigua competición aficionada de los años setenta, mantiene intacto su espíritu: participar solo con jugadores que nunca hayan firmado un contrato profesional. Asturias ha tenido históricamente una buena relación con el torneo, habiendo sido campeona nacional en 2002 y subcampeona en 2004, 2012 y 2016, y alcanzando los cuartos de final en la última edición tras superar la fase de grupos.