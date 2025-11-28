El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los integrantes de la Selección Asturias en esta Copa de Regiones UEFA. Asturfútbol

Asturias debuta ante Cantabria en la Copa de Regiones UEFA 2025-26

La selección del Principado, dirigida por Clemente Sánchez, comparte grupo también con Murcia y Navarra

Samuel Osorio

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:00

La Selección Asturiana afronta con confianza su participación en la primera fase de la Copa de Regiones UEFA 2025-26, que se celebrará en Navarra, ... sede del Grupo 1. El conjunto dirigido por Clemente Sánchez compartirá cuadro con Cantabria, Murcia y el conjunto anfitrión, aunque en esta ronda inicial evitará el cruce directo con los navarros. Con este escenario, el equipo del Principado inicia un nuevo camino con el objetivo de volver a firmar una actuación destacada.

