Marcelo y Dani, hijos de Campanal, la alcaldesa Mariví Monteserín, y los amigos de Marcelo Tofi y Trubia, en el Ayuntamiento. LVA

Campanal tendrá un busto y recibirá un homenaje en Avilés

Tofi y Trubia, amigos de la leyenda del deporte avilesino, se reunieron con la alcaldesa para confirmar el apoyo al acto del Ayuntamiento, que tendrá lugar en febrero en La Exposición

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:30

Dos años después de la primera toma de contacto, el busto y homenaje a Marcelo Campanal, leyenda del deporte avilesino y del Sevilla Fútbol ... Club, están a punto de caramelo. Los impulsores de la iniciativa, Ataúlfo Fernández 'Tofi' y Miguel Fernández 'Trubia', amigos de Marcelo desde los años sesenta, se reunieron con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para confirmar el apoyo consistorial a un acto de inauguración y recuerdo que tendrá lugar en el mes de febrero, cuando el avilesino de adopción cumpliría 93 años.

