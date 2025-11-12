Campanal tendrá un busto y recibirá un homenaje en Avilés

Dos años después de la primera toma de contacto, el busto y homenaje a Marcelo Campanal, leyenda del deporte avilesino y del Sevilla Fútbol ... Club, están a punto de caramelo. Los impulsores de la iniciativa, Ataúlfo Fernández 'Tofi' y Miguel Fernández 'Trubia', amigos de Marcelo desde los años sesenta, se reunieron con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para confirmar el apoyo consistorial a un acto de inauguración y recuerdo que tendrá lugar en el mes de febrero, cuando el avilesino de adopción cumpliría 93 años.

Junto a ellos, acudieron a la reunión los dos hijos varones de Campanal, Dani y Marcelo, y el busto, realizado por Amado González 'Favila', el mismo que se encargó de la figura de Dacal, está también prácticamente finalizado. Además, al homenaje serán invitados por parte del Ayuntamiento todos los clubes asturianos y los equipos en los que jugó Campanal de fuera de la región: Sevilla y Deportivo. El lugar de la instalación del busto ha convencido a todos: La Exposición, al lado del Suárez Puerta.

Fallecido el 25 de mayo de 2020 a los 88 años, Campanal llegó a Sevilla cuando tenía tan solo 16 después de despuntar en las categorías inferiores del Real Avilés. Reclutado por su tío Guillermo, tras dos cesiones debutó con el primer equipo sevillista a los 19 años en 1950. Desde entonces no abandonó la titularidad hasta bien entrados los 60, jugando 403 partidos oficiales con el Sevilla. En dos ocasiones fue subcampeón de Liga y otras dos de Copa, pero ni siquiera el hecho de no haber logrado títulos rebajó el impacto histórico que constituyó su figura para el sevillismo, que aún lo venera.

Campanal fue un fijo con España en la década de los cincuenta e incluso fue capitán con sólo 23 años, el tercero más joven luciendo la camisola nacional. Después jugó en el Deportivo, Iliturgi y se retiró en el Real Avilés en 1969, para después dedicarse al atletismo hasta sus últimos días.