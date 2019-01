Octavos | Vuelta El Espanyol no especulará con el resultado de la ida contra el Villarreal Rubi, entrenador del Espanyol. / Juan Herrero (Efe) El cuadro perico se aferra al torneo del KO con la esperanza de superar las malas sensaciones en Liga, causa también de los desvelos de su rival EFE Jueves, 17 enero 2019, 06:55

El Espanyol recibe al Villarreal en el partido correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey, un encuentro en el que los blanquiazules intentarán aprovechar el 2-2 de la ida, que le da una ligera ventaja en caso de empate. Además, el cuadro catalán se aferra al torneo del KO con la esperanza de superar las malas sensaciones en Liga.

El entrenador blanquiazul, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', tiene en la enfermería a Mario Hermoso, Hernán Pérez, Sergio García y Óscar Duarte, mientras que Leo Baptistao acabó con molestias el duelo ante la Real Sociedad, aunque leves.

Rubi prioriza pasar de ronda y no escatimará en el planteamiento de su once inicial. El preparador no renunciará a su fórmula habitual, pese que un empate a cero permite clasificar al Espanyol a los cuartos del torneo.

En las últimas cinco visitas del Villarreal al feudo periquito, el balance es de cuatro empates y un triunfo para el anfitrión. La victoria fue esta misma temporada, en la octava jornada de Liga, y acabó con un claro 3-1 a favor de los catalanes con goles de Hernán Pérez, Sergi Darder y Piatti.

Gerard Moreno regresa a Cornellà

Por otra parte, destaca el regreso al RCDE Stadium del exblanquiazul Gerard Moreno. El delantero fue el máximo realizador del equipo la temporada pasada.

El Villarreal llega a este partido de Copa con la cabeza puesta en la 'final' del próximo domingo frente al Athletic, en la que se juegan parte de sus opciones de salvación en Liga.

Los castellonenses afrontan este partido con la idea de apostar por los jugadores menos habituales y algunos del equipo filial, con la intención de dar descanso a los más habituales y fijos para el técnico.

El Villarreal es penúltimo en la tabla del campeonato liguero, a cuatro puntos de la salvación, por lo que en el club la idea es que nada interfiera para poder salir de las plazas bajas de la tabla, sin otro objetivo que salvarse.

Por ello, se espera la ausencia de jugadores habituales como Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Víctor Ruiz, Vicente Iborra, Pablo Fornals, Santi Cazorla, Samu Chukweze o Gerard Moreno. Así, podrían tener su oportunidad en el equipo titular jugadores como Andrés Fernandez, Miguelón, Funes Mori, Bonera, Fuego, Trigueros, Ekambi, Raba, Layún o Bacca.

Otra de las novedades es el jugador del filial Xavier Quintillá, que apunta al once inicial y que viene entrenando ya habitualmente con el primer equipo. En el capítulo de bajas, siguen fuera del equipo el capitán Bruno Soriano, Manu Morlanes y el defensa Víctor Ruiz, todos ellos lesionados.

-Alineaciones probables:

Espanyol: Roberto, Javi López, David López, Naldo, Pedrosa, Melendo, Víctor Sánchez, Darder, Baptistao, Piatti y Borja Iglesias.

Villarreal: Andrés Fernández, Miguelón, Bonera, Funes Mori, Xavier Quintillá, Fuego, Trigueros, Layún, Raba, Pedraza y Bacca o Ekambi.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano).

Campo: RCDE Stadium.

Hora: 20:30 h.

TV: beIN LaLiga