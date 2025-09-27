Un empate que sabe a poco para el Marino

Marino de Luanco y Bergantiños se repartieron los puntos en Miramar, ante unos 550 espectadores, en un duelo en el que los visitantes tuvieron ... fases altas de posesión, pero donde las mejores ocasiones las puso el equipo de casa. Los dos conjuntos saltaron con camisetas de ánimo a Adolfo, futbolista del Bergantiños con pasado en el equipo gozoniego y que se lesionó de gravedad en el duelo de Copa Federación que enfrentó a ambos clubes.

Cuando no se había cumplido el primer minuto, un disparo de Borja Álvarez salía rozando el palo de la portería visitante. Somolinos poco después obligaba a la primera intervención de Canedo y Tito Leyva, al cuarto de hora, probaba fortuna con una volea desde la frontal. Era el preludio de lo que seguiría siendo la primera mitad, en la que Dailos volvería a tener una ocasión desde dentro del área. Sin embargo, iba a ser un error tras un pase atrás de Nacho Pastor la jugada que abriese el marcador para el equipo de Sergio Sánchez en la recta final del primer tiempo. Tito lograba regatear al meta y convertir el gol.

Con 1-0 se llegaba al intermedio, pero en la primera jugada de la segunda parte el Marino iba a devolver el regalo. Un mal pase de Tomás Fuentes dejaba en bandeja el tanto a Ander Barck, que batía con un disparo cruzado a Denis.

El tanto dejó tocado anímicamente a un Marino que se rehizo y apretó en la recta final para que los puntos se quedasen en Miramar. Marru obligó a intervenir a Denis, antes del aluvión final del equipo de Luanco. Borja Álvarez obligó a intervenir a Santi Canedo y Marcos Bravo, por partida doble, tuvo las últimas dos ocasiones para el Marino.

Los de Sergio Sánchez suman su tercera jornada seguida puntuando, aunque en este caso con una sensación agridulce, en un duelo en el que si alguien estuvo cerca de llevarse los puntos fue el cuadro de Miramar. El punto permitió a los de Luanco dormir en promoción pese a todo.