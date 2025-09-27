El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Somolinos trata de progresar con el balón ante la presión del visitante Marru. ARNALDO GARCÍA
Marino 1-1 Bergantiños

Un empate que sabe a poco para el Marino

Los de Sergio Sánchez, que se adelantaron y fueron mejores, dejaron al Bergantiños escapar con un punto por su falta de acierto y un error atrás

FJ Álvarez

Luanco

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:56

Marino de Luanco y Bergantiños se repartieron los puntos en Miramar, ante unos 550 espectadores, en un duelo en el que los visitantes tuvieron ... fases altas de posesión, pero donde las mejores ocasiones las puso el equipo de casa. Los dos conjuntos saltaron con camisetas de ánimo a Adolfo, futbolista del Bergantiños con pasado en el equipo gozoniego y que se lesionó de gravedad en el duelo de Copa Federación que enfrentó a ambos clubes.

