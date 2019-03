Rueda de prensa Luis Enrique: «Un relevo generacional lleva tiempo» «Me encantaría tener un bloque casi hecho, tener un once y 23 fijos pero es irreal viniendo de donde venimos», avisa el asturiano RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Valencia Viernes, 22 marzo 2019, 18:55

Luis Enrique compareció en Mestalla antes de la última sesión, celebrada a puerta abierta ante miles de aficionados, para mostrarse satisfecho del trabajo completado por sus hombres en esta semana de entrenamientos previos al doble duelo ante Noruega (del sábado) y Malta (el martes día 26 en La Valetta).

Antes atender a los medios, miró la pared en la que había distintas frases de entrenadores legendarios del Valencia, entre ellos Jacinto Quincoces, Héctor Cúper y Rafa Benítez. Después dejó claro un mensaje de cara al futuro: «Hay que mejorar, es evidente».

En esa idea insistió varias veces, primero cuando le recordaron que lleva 41 convocados en menos de nueve meses y seis partidos en el cargo. «Yo no tengo ninguna prisa, me encantaria tener un once y 23 fijos. Esa evolución no se hace en ninguna semana. Ya no hay test ningún para probar. Eso no existe en el fútbol. Venimos de tres fases finales que no hemos estado bien. Me encantaría tener un bloque casi hecho, pero es irreal viniendo de donde venimos. Por eso el relevo generacional o como quieras llamarle lleva tiempo. Es un poco todo, veo gente con gran rendimiento con espacio. Iremos viendo con su rendimiento».