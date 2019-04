Asamblea de la FEF La Federación aprueba su calendario con los nuevos modelos de Copa y Supercopa Luis Rubiales, durante la Asamblea de la FEF. / Juan Carlos Hidalgo (EFE) El torneo liguero se iniciará el 18 de agosto y finalizará el 24 de mayo como en Segunda; la Copa se jugará en cinco meses y su final será el 18 de abril mientras que la Supercopa será entre el 8 y 12 de enero RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 29 abril 2019, 14:12

La Federación Española de Fútbol (FEF) sacó adelante el calendario para la 19-20, con los nuevos modelos de competición en Copa del Rey y Supercopa, en la Asamblea de la FEF celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Pese a que hace sólo unos días muchos clubes profesionales mostraron su descontento con la competición, se aprobó por mayoría el nuevo calendario de competición - que arrancará el 18 de agosto y finalizará el 14 de mayo, como en Segunda- que incluye un cambio de formato en la Supercopa y en la Copa del Rey.

Primero se aprobó la nueva Copa del Rey con 91 votos a favor, sólo dos en contra y una abstención. El torneo se jugará en cinco meses ya que arrancará el 18 de diciembre, participarán 116 equipos (incluso de Preferente y Tercera) con seis rondas a partido único (12, 22 y 29 de enero además del 5 de febrero) antes de las semifinales que serían 12 de febrero y 4 de marzo.

Después se votó la Supercopa de España que también salió adelante, con 94 votos a favor solo dos en contra y también dos abstenciones, pese a que algunos clubes como el Valencia habían mostrado su disconformidad por el nuevo modelo de Final Four en el mes de enero entre los dos finalistas de Copa 2018 y los dos primeros clasificados en Liga. El torneo, cuya sede aún está por definir y se especula podría celebrarse en Arabia Saudí, se jugará entre el 8 y 12 enero, coincidiendo con la segunda eliminatoria de Copa del Rey en la que los participantes están exentos ya que accederán a ese torneo en los dieciseisavos de final. Habrá dos semifinales pero no duelo por el tercer y cuarto puesto. Rubiales aseguró que habrá un mínimo de 1,8 millones de euros para cada participante si bien no ocultó que Barça y Real Madrid puede que consigan más debido a su caché internacional.

Por último se aprobó el nuevo calendario, en el que la principal novedad (además de los dos domingos que se usarían para la nueva Copa) será que Primera se iniciará y finalizará a la vez que la Segunda División, que luego ya afrontará la fase de ascenso los fines de semana de los domingos 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio cuando ya se esté disputando la Eurocopa multisede, en la que Bilbao acogerá varios duelos, desde el 12 de junio hasta el 12 de julio.La Segunda B y Tercera se disputará entre el 25 de agosto y 17 de mayo en su fase regular, mientras que la fase de ascenso será entre el 24 de mayo y el 28 de junio.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no acudió a la reunión histórica ya que se opone de manera radical y parece decidida a impugnar en los tribunales los acuerdos que se den el lunes y solicitará la mediación del Consejo Superior de Deportes, que ya ha citado a las partes para el 6 de mayo con el objetivo de que lleguen a un acuerdo - que sustituya al actual que finaliza en junio- sobre las competencias en horarios (como que en verano no se pueda jugar con más de 30 grados o antes de las 19:30 horas), 'naming' (nombre oficial de la competición con la que se explota a nivel internacional) y balón.

- Nuevo formato de la Copa del Rey:

-Participantes: 116.

20 de Primera

22 de Segunda

28 equipos de Segunda B: los 7 primeros de cada grupo

32 equipos de Tercera: 18 campeones+14 mejores segundos

4 semifinalistas de la Copa RFEF

10 de Preferente: los ganadores de una eliminatoria que harán los 20 campeones territoriales

- Nuevo formato de la Supercopa:

-Participantes: 4.

Primero y segundo de Liga

Campeón y finalista de la Copa del Rey

-'Final Four' en una sede por definir

-Calendario:

Semifinal 1: Campeón de Copa contra el segundo de Liga (8 de enero)

Semifinal 2: Subcampeón de Copa contra el campeón de Liga (9 de enero)

Final (12 enero)