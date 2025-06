Hay un equipo que se ha ganado el derecho a soñar. Bajo el paraguas de esa máxima que repite lo del partido a partido o ... batalla a batalla, el Lealtad está a un paso de un meritorio ascenso a Segunda Federación. Un equipo que ha luchado con 'peces' más grandes, pero que de momento ha ido saliendo victorioso. Antes del crucial partido ante el Llerenense, su presidente Fran Cabal destaca la importancia del enfrentamiento y el momento que atraviesa el club maliayo.

–¿Qué sensaciones tiene de cara al partido de este domingo?

—La verdad es que estoy bastante impaciente por que llegue. Creo que va a ser un día histórico para Villaviciosa, habrá mucha gente en el campo… Y esperamos, con la ayuda de todos, poder conseguir este ansiado ascenso, sabiendo que ellos son un equipo 100% profesional.

—Respecto a ese ambiente, este año se está viendo una mayor movilización y apoyo al equipo en las gradas. ¿A qué cree que se debe?

—La afición leal nunca falla. Es verdad que ahora tenemos un grupo de seguidores que son íntegramente de la cantera, y que creo que son la envidia de todo Asturias por lo que se movilizan, lo que animan y por el apoyo que nos dan. No somos una afición muy numerosa, pero sí somos muy fieles, aunque evidentemente cuanto más importante es el partido más gente se acerca al campo.

—Son cinco años al mando del Lealtad. ¿Es la vez que más unido ve al grupo de jugadores y cuerpo técnico?

—La verdad es que este año está siendo increíble, pero años anteriores no distaba mucho ese ambiente interno. No hay que olvidar que nosotros, de los últimos cuatro años que llevamos en Tercera RFEF, es la segunda vez que llegamos a la final nacional y el año pasado a la final asturiana, por lo que esa cohesión siempre la ha habido.

—En noviembre se realiza el cambio en el banquillo, sustituyendo Luis Arturo a Julio Arniella. ¿Cuánto influyó ese movimiento para que el Lealtad esté hoy como está?

—A mí me parecía que el equipo no estaba funcionando bien. No te hablo solo de los puntos, sino de mejores sensaciones en el juego. Lo que sucede es que es más fácil cambiar a una persona que a veinte, sin desmerecer en absoluto el trabajo de Julio que el pasado curso nos llevó a la final asturiana con una puntuación increíble. Pero en un club hay que tomar decisiones, y la apuesta por Luis Arturo nos ha salido bien.

—A un club como Lealtad, ¿qué le supone ascender de Tercera RFEF a Segunda RFEF?

—Es verdad que a nivel federativo tenemos una ayuda más importante y eso tiene su reflejo en el ámbito económico. Pero no es menos cierto también que la exigencia que tienes a la hora de fichar futbolistas, de tener fichas profesionales, es mayor. Al final lo que cambia es que se va a tener más trabajo, pero no vas a tener mucho más dinero, desgraciadamente.

—Muchos jugadores de la plantilla del Lealtad están haciendo una muy buena temporada, destacando en la categoría. ¿Tiene miedo de que haya clubes con algo más de capacidad económica que se puedan interesar por jugadores clave?

—El fútbol es así. Cualquier equipo es libre de interesarse por cualquier jugador, y es normal que pase si hacen un buen año. Luego tienen que ser los futbolistas los que vean las condiciones en cada sitio y decidan lo que les sea más oportuno.

—Desde su posición, más alejada del terreno de juego, ¿por dónde cree que va a pasar la clave para que el Lealtad pueda dar vuelta a la eliminatoria?

—Nosotros en casa somos un equipo que, la verdad es que somos fuertes. 'Les Caleyes' es un campo que es muy especial. Tiene algo de magia que nos ayuda siempre. Tengo sensaciones bastante positivas de cara al domingo, porque los jugadores y el míster van a darlo todo y la afición de la Villa va a estar a muerte con nosotros, y eso es un punto muy importante a nuestro favor.

—¿Hay alguna promesa, ya sea propia o a los jugadores y cuerpo técnico, si se da el deseado ascenso?

–Promesas como tal no. A mí hace 12 años que me murió una hermana, y nada me haría más ilusión que poder ascender el domingo, porque yo sé que ella estaría conmigo aquí celebrando. Es verdad que yo me acuerdo de ella todos los días, pero sobre todo me haría especial ilusión ascender por ella. Luego está claro que por mis padres, mi hermano, mi mujer… Esas son al final las personas que yo más estimo. Y, evidentemente, me gustaría ascender por la Villa, por la vida diaria y los días de partidos. Poder ascender a Segunda RFEF es uno de mis mayores retos que tengo como presidente.