El Langreo dilapida su ventaja

Rabia y frustración. Con esa sensación terminó el Unión Popular de Langreo ayer su partido ante el Coruxo. Los locales llegaron con 2-0 ... al tramo final pero en un desenlace frenético los gallegos consiguieron un empate agónico.

De poco le sirvió al Langreo su mejor inicio. Generó llegadas con peligro como la que tuvo Iván Breñé con un disparo cruzado para tratar de sorprender al meta rival. Poco después, antes del cuarto de hora, una llegada por la izquierda, dejó a Guerrero solo pero su remate en el segundo palo lo despejó a córner Alberto. En ese saque de esquina, precisamente, se produciría el penalti que permitió al Langreo abrir el marcador. Breñé recoge un balón suelto y su centro pega en la mano de Borja Domínguez. Penalti que transforma Guerrero.

De ahí al descanso cambió algo el partido , pero siempre con el control del Langreo, que no pasó apuros. En la segunda mitad el Coruxo intentó cambiar cosas para llegar más al área contraria, pero no puso en aprietos al cuadro local, que tenía en Breñé a su mejor futbolista. Antes de la hora de partido, ganó línea de fondo y su recorte hacia adentro fue frenado dentro del área por el central Guido Fernández, que comete un penalti incontestable. Mismo desenlace que en el anterior. Guerrero no falla y parecía encauzar el triunfo del Langreo.

Se intuía un triunfo fácil, pero en apena un minuto se pasó del posible 3-0 al 2-1. En el minuto 84, centro desde derecha de Ordoñez que remata Ares y detiene Alberto en 2 tiempos. En la siguiente jugada, el Coruxo arma una contra y Alex Rey asiste para que Fer Martínez marque en el segundo palo.

Casi a renglón seguido tangana cerca del banquillo local, que deriva en un añadido de ocho minutos. Tiempo suficiente para que el Coruxo dejara Ganzábal con un palmo de narices. Córner que no acierta a despejar nadie y el balón lo recoge Borja Marchante que con un cañonazo empata el partido desde la frontal del área. Dos puentos que vuelan de forma inexplicable.