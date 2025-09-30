Una goleada incontestable prolonga la fiesta colchonera por el derbi

José Manuel Andrés Madrid Martes, 30 de septiembre 2025, 22:55 | Actualizado 23:13h. Comenta Compartir

La fiesta no acaba en el Metropolitano. Tres días después de la 'manita' al eterno rival en el primer derbi madrileño del curso, el Atlético volvió a pasar por encima de su rival con otros cinco goles como cinco soles. Esta vez la víctima fue el Eintracht, absolutamente desbordado por el aluvión colchonero, que Raspadori, Le Normand y Griezmann tradujeron al marcador de un duelo sentenciado antes del descanso y aderezado por los goles de Giuliano y el enrachado Julián Álvarez en la segunda parte.

La inercia positiva del derbi enardeció pronto al Metropolitano, que pasó de los pitos para recibir al himno de la Champions por aquella polémica del doble toque de Julián a los aplausos tras el gol de Raspadori, el más listo de la clase en el área para aprovechar una falta de entendimiento en la zaga del Eintracht. El conjunto de Fráncfort, un equipo ya poco reconocible respecto al que conquistó la Europa League en 2022, demostró pronto por qué es muy poco fiable a la hora de proteger su portería.

Se le ponía de cara el duelo al Atlético, con cuatro cambios respecto al derbi por aquello de la gestión de esfuerzos, ya que Simeone, que vio el partido desde la grada debido a la sanción por el incidente con un aficionado en Anfield, dio entrada en el once a Ruggeri, Gallagher, Griezmann y Raspadori, especialmente inspirado. El italiano, además de goleador, se erigió en faro de un comienzo de partido de color rojiblanco. El conjunto colchonero cercó el área alemana, poniendo contra las cuerdas a un equipo frágil en defensa.

Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Giuliano (Molina, min. 75), Gallagher, Barrios (Nico González, min. 75), Raspadori (Koke, min. 55), Griezmann (Carlos Martín, min. 90) y Julián Álvarez (Baena, min. 90). 5 - 1 Eintracht Santos, Collins (Amenda, min. 58), Koch, Theate, Brown (Bahoya, min. 71), Chaibi, Skhiri (Hojlund, min. 58), Doan (Götze, min. 74), Can Uzun (Larsson, min. 58), Knauff y Burkardt. Goles: 1-0: min. 4, Raspadori. 2-0: min. 33, Le Normand. 3-0: min. 45+1, Griezmann. 3-1: min. 57, Burkardt. 4-1: min. 70, Giuliano. 5-1: min. 82, Julián Álvarez, de penalti.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amarillas a Lenglet y Brown.

Incidencias: Partido de la jornada 2 de la fase liga de la Champions disputado en el Metropolitano.

Julián, no tan entonado de cara a puerta como en los últimos partidos, pudo doblar la ventaja muy pronto, en un auténtico aluvión atlético. El conjunto de Simeone controlaba el duelo a placer, con muy buen criterio en una sala de máquinas perfectamente dirigida por Barrios.

Parecía cuestión de tiempo que llegase un segundo tanto para encarrilar el partido, y lo hizo tras un saque de esquina, que Julián sirvió al primer palo, donde Griezmann prolongó de tacón para que Le Normand, goleador en el derbi, repitiese la celebración. Doble ventaja, incluso escaso premio para el dominio absoluto del Atlético, que se reflejó en el marcador justo antes del descanso, con el tercer tanto, obra de Griezmann, asistido por Julián y 200 veces goleador colchonero.

Susto y sentencia

El Eintracht, obligado a maquillar una actuación muy cuestionable, tuvo algo más de balón y generó un par de ocasiones. Frente a este amago de reacción, el Cholo recurrió al criterio de Koke para manejar el encuentro, pero no le sirvió el movimiento para evitar el gol de Burkardt, que le dio algo de vidilla a un partido aparentemente resuelto.

Por un momento creyó el conjunto germano, frente a un Atlético que necesitaba bajar revoluciones al choque para así recuperar el control. Pudo sentenciar Griezmann, con un gol anulado por mano del francés, pero lo hizo Giuliano, ejecutor de cabeza al primer palo tras un córner. De nuevo se declaró el festejo y la guinda la puso Julián, pleno de confianza con una arriesgada ejecución de penalti al más puro estilo Panenka.