La final de la Champions pasará a disputarse a las 18 horas

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 28 de agosto 2025, 13:13 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

La UEFA anunció este jueves un cambio de horario para las finales de la Champions, a partir de esta edición que se disputará en Budapest. Los partidos se jugarán a las 18:00 horas, en vez de a las 21:00 horas. Se trata de una medida que busca mejorar la experiencia general del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas.

Según la UEFA, el propósito es ofrecer unos beneficios para el encuentro que pone el punto final a la temporada: «Nuestro objetivo es hacer del día del partido una experiencia verdaderamente placentera para todos los que quieran formar parte de la emoción, creando a la vez un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias y niños al partido de fútbol de clubes más importante de la temporada», señala.

Este cambio horario afecta directamente a los seguidores que vayan a acudir al partido. «Para los aficionados que viajan significará un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje más seguro y conveniente de regreso desde el estadio», añade la UEFA. Asimismo, las ciudades anfitrionas tendrán un impacto económico más positivo, ya que se les da la posibilidad a los hinchas de seguir la celebración cuando el encuentro haya acabado.

«Si bien un inicio a las 21:00 es adecuado para partidos entre semana, un inicio más temprano un sábado para la final significa un final más temprano, independientemente del tiempo extra o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar el resto de la tarde con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada», dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El nuevo horario de inicio también se alinea con una ventana de transmisión más accesible, lo que ayuda a una expansión más amplia por todo el mundo. De esta manera, se coloca la planificación del partido más destacado de la temporada en el centro de la experiencia de los aficionados.

Se evitará repetir partidos

También hay que sumar una nueva norma que afecta directamente a la repetición de partidos. Ningún encuentro podrá jugarse con el mismo equipo local durante tres temporadas consecutivas. Esto significa que en el caso de volver a repetir un mismo enfrentamiento durante esta edición entre dos clubes que se vieron las caras en la fase liguera de la 2024-25, con el mismo local, no podrían enfrentarse de la misma manera en la 2026-27. Sí que podrían disputar el partido si es el estadio del otro equipo. De esta manera, los aficionados podrán ver partidos distintos contra diferentes rivales.