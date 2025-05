El sueño del Barça pasa por Milán

Daniel Panero Lunes, 5 de mayo 2025, 18:45 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

Ganar o pasar por penaltis. No hay más posibilidades para el Barcelona este martes en el Giuseppe Meazza. El conjunto que dirige Hansi Flick viajó a Italia con el recuerdo todavía presente del trepidante empate a tres de la ida y con el objetivo de lograr un éxito que le permita luchar por el gran título continental el próximo 31 de mayo. Solo así accedería a la final de la Liga de Campeones una década después y solo así mantendría vivo el sueño de un triplete que está al alcance de la mano. Es la hora de la verdad, el día D y la hora H.

Y es que lo que hay en juego es nada más y nada menos que una oportunidad de estar en la lucha por ser los mejores de Europa. Ese anhelo que el Barça lleva años esperando, mientras el eterno rival levanta una y otra vez el título, debe ser gasolina para un equipo que lleva en la mochila de este curso más de cincuenta partidos, pero que se dejará el alma por salir de Italia con un billete para Múnich, donde se disputará la final. «Quiero que mi equipo sea consciente y disfrute. Que se vea cómo de bien jugamos, que todo el mundo esté orgulloso. Queremos disfrutar jugando. Estoy muy contento, es una maravilla poder entrenar a este equipo«, afirmó el técnico alemán.

Las palabras de Flick son las de un técnico que sabe que hay mucho en juego y que no será una batalla sencilla. El empate a tres goles de la ida, disputada en el Lluis Companys, dejó un sabor agridulce a los azulgranas, que mostraron todo el repertorio de virtudes y defectos que les han hecho ser quienes son a lo largo de todo el año. Es en el aspecto defensivo donde más deberá mejorar el Barça si quiere doblegar al Inter y al ambiente infernal que se prepara en un Giuseppe Meazza que vestirá sus mejores galas. «Los entrenadores analizamos todo porque todo tiene un motivo. Hemos de defender mucho mejor y alguna cosa sí que cambiaremos. Es todo lo que puedo decir», declaró Flick.

Para ello, el técnico azulgrana podrá contar con Lewandowski. El delantero polaco ya se ha recuperado de la dolencia que arrastraba en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y estará a disposición del técnico para una lista de convocados en la que no estarán aún por lesión Balde, Koundé, Marc Bernal y Marc Casadó. La ausencia de los dos laterales titulares condiciona un once en el que Flick podría recurrir a dos centrales con los que frenar el ataque interista y echar una mano en el balón parado, principal asignatura pendiente en la ida. Así las cosas, Eric García e Iñigo Martínez serían carrileros en un bloque en el que Pedri y De Jong llevarán la manija y Dani Olmo será el escolta de un tridente en el que Ferran Torres, más rodado que Lewandowski, será la punta de lanza, por delante Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha.

Un infierno enfrente

El Barça deberá desplegar su fútbol en un ambiente tremendamente hostil. El Giuseppe Meazza es un estadio que aprieta como pocos en Europa y en juego está nada más y nada menos que el pase a la gran final de la Champions. El contexto invita a una encerrona y también el hecho de que esta competición pueda ser ser la gran baza para los de Inzaghi esta temporada. La Copa ya se fue tras caer por 0-3 ante el Milan, no dependen de sí mismos para conquistar la Serie A y solo la 'orejona' parece al alcance para un conjunto que ya ha demostrado que sabe hacer daño al de Flick con sus armas. «Tendremos que jugar en equipo porque el Barcelona tiene una calidad enorme. Intentaremos ser lúcidos. El grupo cree en sus posibilidades y espera con ganas este partido. Es prácticamente una final», aseguró Inzaghi.

La riña de la ida demostró la resistencia de un grupo de jugadores que tuvieron que cambiar el plan de partido. El Inter es un equipo rocoso, que encaja pocos goles y que destaca por su gran despliegue físico. No pudo hacer gala de todas esas cualidades pero esperan hacerla valer para un compromiso en el que Inzaghi no podrá contar por lesión con Carboni, De Pieri y Pavard, pero en el que sí estará casi con toda seguridad es un Lautaro Martínez que «dependerá de sus sensaciones», tal y como afirmó Inzaghi. El argentino se retiró con molestias en la ida, pero liderará un once en el que la otra gran amenaza será Dumfries, MVP y sorprendente bigoleador del partido de ida.

Alineaciones probables:

Inter de Milán: Sommer, Dumfries, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Laurato Martínez y Thuram.

Barcelona: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Iñigo Martínez; De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio y horario: Giuseppe Meazza 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).