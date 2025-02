Haaland golpea primero y obliga a la remontada

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 17 de febrero 2021, 08:25 | Actualizado 23:51h. Comenta Compartir

Llega al Ramón Sánchez Pizjuán el todo o nada en Europa, las eliminatorias a vida o muerte en el viejo continente. En el barrio sevillano de Nervión saben bien lo que es eso en los últimos quince años, especialmente en el marco de la Europa League, donde nadie hace sombra al hegemónico dominio del Sevilla, pero también en la Liga de Campeones. Sin embargo, la máxima competición continental no ha sido tan amable, al menos en su fase decisiva. El equipo hispalense alcanza por quinta vez en trece años la ronda de octavos de Champions, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos de Europa por tercera vez en su historia.

El Borussia Dortmund y sobre todo su mejor carta, la del delantero noruego Haaland, se presentan como escollos para conseguirlo. El conjunto alemán no llega en su mejor momento, pues es sexto en la Bundesliga, a un mundo de 16 puntos del líder, el Bayern de Múnich, y a seis de la zona Champions. Suma el equipo de Edin Terzic solo una victoria en las últimas seis jornadas del campeonato alemán y superó con muchos apuros al modesto Paderborn, de segunda categoría, en octavos de final de la Copa de Alemania.

Mientras, en el Sevilla la dinámica es la opuesta. Acumulan los pupilos de Julen Lopetegui siete victorias consecutivas, cinco en Liga, donde se han hecho fuertes en la cuarta plaza y pisan los talones a Barça y Real Madrid, y dos más en los cuartos y la ida de las semifinales de la Copa del Rey, donde acarician la final después del 2-0 al Barça en el Pizjuán. Pese a las lesiones de Ocampos y Acuña, dos teóricos titulares, Jesús Navas ya entrenó con el grupo en la previa del duelo y apura sus opciones de jugar. «Jesús se ha entrenado, está a disposición y decidiremos mañana que es lo que hacemos», señaló Lopetegui en relación al capitán sevillista, al que en caso de ausencia supliría en el carril derecho Aleix Vidal, un jugador «nuevo», tal y como él mismo definió esta misma semana.

Más allá de la duda en el lateral diestro, el resto del once apunta al de gala, con Bono bajo palos, el dúo Koundé y Diego Carlos en el eje de la zaga, Escudero en el lateral izquierdo, Fernando cerrando en el centro del campo, con Jordán y Rakitic como interiores y el tridente ofensivo formado por Suso, En-Nesyri en punta y partiendo desde la izquierda el 'Papu' Gómez, al que la lesión de Ocampos ha creado un hueco natural en la alineación titular.

Amenaza ofensiva

Las grandes amenazas del Dortmund, más allá del voraz Haaland, que suma seis goles en esta edición de la Champions y es el máximo realizador de la fase de grupos junto a Neymar, Rashford y Morata, se centran sobre todo en la parcela ofensiva, con el joven y talentoso Jadon Sancho por el costado derecho y el eléctrico Guerreiro como carrilero zurdo. Más dudas genera la medular 'borussier' desde la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en enero el belga Axel Witsel, con Emre Can, Delaney y Bellingham disputándose dos puestos en el centro del campo y Brandt, discreto en los últimos tiempos, como enganche. Sin embargo, el déficit de los germanos pasa principalmente por la defensa, donde el ya veterano Hummels y Akanji no hacen sombra a la pareja Koundé-Diego Carlos, una de las mejores de Europa. En la portería, el habitualmente titular Roman Bürki llega lesionado en el hombro y su sustituto, el suizo Marwin Hitz, no parece de suficientes garantías para la importancia de la cita.

«Es difícil encontrar equipos con tanto potencial ofensivo y nos va a obligar a competir al máximo nivel y hacer un partido redondo a todos los niveles», advirtió Lopetegui, que ya alcanzó los cuartos de final de la Champions como técnico del Oporto en la campaña 2014-15 y que como buen analista del rival, es muy consciente de los puntos fuertes del Dortmund, al que pese a todo este Sevilla puede mirar cara a cara, sin ningún tipo de complejo.

Cuando

Comenzó tratando de dominar con el balón el Dortmund, buscando también la profundidad de Guerreiro por la izquierda y del mallorquín Morey en el costado derecho. Sin embargo, el Sevilla fue mucho más directo. Fernando abrió el juego hacia la derecha, donde recibió

La reacción alemana al mazazo no fue mala, de hecho, siguió insistiendo en las cercanías del área sevillista, con los primeros destellos de calidad de un jugador diferencial como

Sevilla Bono, Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Jordán (Óscar Rodríguez, min. 72), Fernando, Rakitic (Gudelj, min. 46), Suso (Luuk de Jong, min. 60), En-Nesyri (Munir, min. 60) y 'Papu' Gómez (Óliver Torres, min. 60). 2 - 3 Borussia Dortmund Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro (Passlack, min. 76), Dahoud (Meunier, min. 89), Emre Can, Bellingham, Reus (Brandt, min. 79), Haaland y Sancho. goles: 1-0: min. 7, Suso. 1-1: min. 19, Dahoud. 1-2: min. 27, Haaland. 1-3: min. 43, Haaland. 2-3: min. 84, Luuk de Jong.

árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Hummels y Haaland por el Dortmund y a Óscar Rodríguez y Lopetegui por el Sevilla.

incidencias: Partido de ida de octavos de Champions disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán a puerta cerrada.

Merodeaba el Dortmund, pero el empate llegó en una jugada menos elaborada. Haaland se aprovechó del pánico que genera en el equipo rival, pues recibió escorado, atrajo a varios sevillistas y descargó al centro hacia

Para ser justos, merecía al menos el empate el Dortmund, que además no bajó ni un ápice la intensidad con un resultado más favorable. Con el duelo trepidante, apareció el

La desventaja ya sí obligó al Sevilla a dar un paso al frente, tratando de meter al Dortmund en su propio campo, pero eso dejó

Con semejante panorama, incluso suspiraba el equipo andaluz por la llegada del descanso como una opción de rearmarse y tratar de llegar vivo a la vuelta en Alemania. Pero no salió indemne en una pérdida de balón gravísima del 'Papu' Gómez. Reus robó y asistió con precisión para Haaland, que si encima llega con ventaja ante el portero rival ya no da opción alguna.

Lopetegui regresó del intermedio con Gudelj en lugar de Rakitic, para darle más solidez a su medular con un doble pivote. No se le pudo negar la presión al Sevilla, pero la sensación no era de remontada. Apenas diez minutos tardó el técnico vasco en meter en el campo a Munir, Luuk de Jong y Óliver Torres, un triple cambio y una

Es cierto que lo intentó el Sevilla frente a un Dortmund satisfecho con el botín adquirido, pero le faltó contundencia para generar peligro real. Desde el banquillo se intentó todo, pues entró