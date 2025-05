Demasiado castigo para el Athletic

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 8 de mayo 2025, 23:09 | Actualizado 23:21h. Comenta Compartir

No hubo milagro en Old Traford, ni fumata rojiblanca, y el Athletic no jugará la final de la Liga Europa en San Mamés con la que tanto soñaba desde el inicio de curso. Será una batalla inglesa en La Catedral entre el Manchester United y el Tottenham, verdugo del Bodo/Glimt noruego. Acabaron los vizcaínos su trayecto en semifinales tras un dignísimo recorrido que no mereció el castigo global de 7-1 que le infligió un adversario de doble cara, infame en la Premier, donde marcha decimoquinto, y estupendo en el Viejo Continente. Llegó a generarse cierta incertidumbre cuando Jauregizar marcó el 0-1, pero el Athletic cayó de maduro y acabó goleado por un enemigo con más plantilla y jerarquía. Demasiado castigo.

El espíritu del Athletic y de sus gentes es encomiable. Pese al rotundo 0-3 de San Mamés y ausencias tan significativas como las de los hermanos Williams, Sancet y el sancionado Vivian, 4.000 seguidores rojiblancos se dieron cita en Mánchester. Y lo hicieron con fe en una remontada histórica. Cualquier detalle servía para alimentar la esperanza. Ningún día mejor para pensar en ese milagro, que el de la fumata blanca en el Vaticano. Nada más propicio para creer en los leones, que un papa llamado León XIV. Y ningún estadio más relevante para la heroicidad, que el Teatro de los Sueños.

Manchester United Onana, Mazraoui (Shaw, min. 62), Maguire, Lindelof (Amass, min. 80), Yoro, Dorgu, Ugarte (Mason Mount, min. 62), Casemiro (Mainoo, min. 81), Bruno Fernandes, Garnacho (Diallo, min. 62) y Hojlund. 4 - 1 Athletic Agirrezabala, Gorosabel (De Marcos, min. 62), Yeray, Unai Nuñez, Yuri, Galarreta (Prados, min. 61, Mikel Vesga, min.73), Jauregizar, Djaló (Olabarrieta, min. 62), Unai Gómez (Guruzeta, min. 67), Berenguer y Maroan. Goles 0-1: min. 31, Jauregizar. 1-1: min. 62, Mount. 2-1: min. 81, Casemiro. 3-1: min. 85, Hojlund. 4-1: min. 91, Mount.

Árbitro Daniel Siebert (Alemania). Amarilla a Mazraoui, Jauregizar, Casemiro, Berenguer, Unai Núñez, Maroan y Dorgu.

Incidencias Partido de vuelta de semifinales de la Liga Europa, disputado en Old Trafford, con presencia de unos 4.000 seguidores del Athletic.

Con la hinchada 'athleticzale' muy presente, cantándole a la madre de los Williams un cariñoso y sintomático 'María, tráete a tus hijos', salió bien el equipo de Valverde. Lástima que no pudo adelantarse en su primera llegada para meter el miedo en el cuerpo a un gigante con pies de barro. Unai Gómez se la dejó a Berenguer, que controló y se perfiló de maravilla, pero la cruzó en exceso. El propio Berenguer, un jugador con la portería siempre en la cabeza, lo intentó poco después con otra rosca, pero su golpeo, esta vez con la zurda, se marchó desviado.

No le quedaba otra al Athletic que asumir riesgos, lo que permitía algunos contragolpes fáciles del United. Garnacho se plantó al cuarto de hora ante Agirrezabala, pero definió mal. El asistente había levantado la bandera, pero en caso de gol se hubiera revisado. Se acordaron los bilbaínos del dramático penalti y expulsión de Vivian en San Mamés cuando el danés Dorgu se internó y fue derribado por Gorosabel. El alemán no indicó pena máxima y su compatriota, tras revisar la jugada en el VAR, no le mandó a verla en el monitor al no considerarla un error manifiesto. Bien visto pero segundos de incertidumbre.

Asumir riesgos

El golazo al la media hora de Jauregizar, que la clavó desde lejos por la escuadra tras una porfía de Maroan con Maguire y una primera tentativa de Djaló, hizo rugir todavía más a los seguidores bilbaínos. 'A por ellos, a por ellos' se escuchaba en Old Trafford. Una pérdida de Djaló preludió una transición de manual. Otra vez Garnacho se quedó frente a Agirrezabala, y otra vez perdonó la vida a los vascos.

El Athletic llegaba vivo al descanso, pero necesitaba otro gol lo antes posible para ver más cerca la final de San Mamés. Ocurrían pocas cosas y a falta de media hora el Txingurri decidió un triple cambio para buscar más frescura y llegada con Beñat Prados, De Marcos y Olabarrieta. Enseguida, fuera Unai, dentro Guruzeta. Había que quemar las naves.

Despertó de su letargo la afición local tras la bonito gol de Mason Mount que acabó con toda expectativa del Athletic. Se tuvo que retirar llorando Prados tras sufrir una alevosa entrada en la tibia que quedó impune. Se soltaron la melena los 'diablos rojos' y Casemiro, Hojlund y de nuevo Mount marcaron las diferencias en el tramo final. Demasiado cruel el resultado.