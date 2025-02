El Basilea y la falta de VAR golpean al Getafe

Grupo C | Jornada 4

Grupo C | Jornada 4

Grupo C | Jornada 4

N. B. Madrid Jueves, 7 de noviembre 2019, 07:46 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Después de caer contra el Basilea en el Coliseum Alfonso Pérez a causa de una acción desafortunada del central togolés Djené, el Getafe devuelve visita al equipo suizo con el objetivo de no fallar en el complicado St. Jakobs-Park y encarrilar la clasificación para dieciseisavos de final de la Liga Europa. A pesar de esa derrota, los triunfos en las dos primeras jornadas ante el Trabzonspor y al Krasnodar mantienen al equipo de Pepe Bordalás con grandes opciones de avanzar con paso firme en Europa.

Los azulones se encuentran en un momento dulce, con cinco victorias en los últimos siete partidos oficiales y en Liga a sólo un punto de la sexta plaza después de ganar 0-1 en Balaídos. Ese éxito ante el Celta lo consiguió sin varios de sus jugadores habituales, a los que reservó para afrontar con todas las garantías el partido de este jueves. Por eso, el serbio Nemanja Maksimovic, Jaime Mata, Jason Remeseiro o Ángel Rodríguez jugarán desde el inicio. El uruguayo Damián Suárez, ausente en Vigo por acumulación de tarjetas, o Raúl Carnero, que descansó en Madrid, también podrían volver al once inicial.

El Basilea, líder en Europa tras ese éxito ante los madrileños del pasado 24 de octubre, confía en repetir resultado para acceder a unas eliminatorias de la que está ausente desde el curso 15-16. Los helvéticos se encuentran sumidos en un proceso de dudas tras caer en su campeonato ante el Zúrich y empatar en casa con el Neuchatel. Se muestran débiles en defensa y sin pegada en el área rival.

El club que legó los colores al Barcelona hace más de un siglo -dado que uno de sus primeros jugadores, Joan Gamper, fundaría luego el club catalán- cuenta en principio con sus principales estrellas, como el hispanosuizo Kevin Bua, revulsivo habitual.

También están disponibles el central paraguayo Omar Alderete y el portero titular Omlin, ausente en el último encuentro por lesión. El técnico Marcel Koller probablemente también contará con el joven delantero Noah Okafor, una de las promesas del fútbol suizo pero que en este inicio de curso actúa más retrasado. El Basilea fue hegemónico en Suiza con ocho campeonatos consecutivos ganados entre 2009 y 2017, pero en las dos últimas temporadas le ha cedido el cetro al Young Boys de Berna.

Los detractores del VAR, que los hay, y muchos, harían bien en analizar lo ocurrido anoche en Basilea, donde el asistente del árbitro ucraniano Boiko levantó el banderín para anular un golazo de Ángel, tras remate acrobático, que hubiera supuesto un gran empate para el Getafe cerca del final. La presencia en la fase de grupos de muchos equipos procedentes de países en los que resulta casi imposible aplicar la moderna tecnología, acentúan el carácter menor de la Liga Europa.

De todos modos, haría bien el equipo de Pepe Bordalás en no buscar excusas para explicar una nueva derrota ante el Basilea que dispara a los suizos en el liderato y, seguramente, obligará a los madrileños a jugarse la segunda plaza con el Krasnodar ruso en la última jornada y en el Coliseum. Aunque los descansos y las rotaciones son obligadas, reprochan los hinchas visitantes a Bordalás que no recurriese a Ángel, su mejor goleador este curso, hasta los últimos diez minutos. Cosas de técnicos.

Después de cinco victorias en siete partidos, a solo un punto de Europa y tres del liderato en la Liga, el Getafe se presentó en el St. Jakob Park de Basilea, un estadio siempre con un ambiente muy caldeado, dolido aún por la derrota sufrida en casa ante este buen equipo. Aunque ese 0-1 ante los helvéticos les quitó el liderato, el técnico Pepe Bordalás prefirió reservar a la mayoría de titulares para el torneo de la regularidad y alineó a un equipo alternativo. Bien es cierto que si algo caracteriza a este Getafe es que siempre compite, ya sea con titulares o suplentes.

Enfrente, un rival con tres delanteros nuevos con respecto al asalto del Coliseum. El líder y equipo más peligroso de este llave con el Krasnodar ruso y el Trabzonspor turco. Y sorprendieron los de Koller en el inicio gracias a la perseverancia y potencia del punta brasileño Arthur Cabral. Porfió con éxito por un balón, recibió un gran pase al espacio y, aunque no es una maravilla de la técnica precisamente, superó la salida de Chichizola con sutileza.

Basilea Omlin, Widmer, Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka (Campo, min. 64), Zhegrova (Pululu, min. 88), Riveros, Zuffi y Arthur Cabral (Ademi, min. 73) 2 - 1 Getafe Chichizola, Maksimovic, Bruno, Olivera, Raúl Carnero, Fajr (Ángel min. 79), Timor (Nyom, min. 69), Portillo, Hugo Duro (Kenedy, min. 68), Mata y Gallego. ÁRBITRO: Serhiy Boiko (Ucrania): Mostró amarilla a Enric Gallego, Xhaka, Riveros.

GOLES: 1-0: min. 7, Arthur Cabral. 1-1: min. 45, Mata, de penalti. 2-1: min. 60. Frei.

INCIDENCIAS: Partido de la cuarta jornada de la Liga Europa en el grupo C, disputado en el estadio St. Jakob Park.

Acusaron ese golpe los madrileños, ya que les costó situarse bien en el campo y gobernar la situación. Pero de forma paulatina consiguió no sufrir atrás e inquietar, hasta llegar a empatar en la última jugada del período inicial. Avisó Hugo Duro al cabecear en plancha, algo flojo, un gran centro, y el propio delantero pudo marcar minutos después tras una bellísima acción de estrategia. Portillo picó el balón, Fajr lo puso en el área y el canterano remató en posición acrobática pero en semifallo. La justa igualada llegaría tras un penalti un tanto ingenuo cometido por el paraguayo Riveros sobre Duro, que transformó con suma calma Jaime Mata. Fue la última jugada antes del descanso.

Volvió la carga el líder tras el descanso pero el Geta se sentía bastante tranquilo, al menos en apariencia. Apenas ocurrían cosas hasta que Widmer arrancó casi desde su campo en la posición de lateral derecho, trazó una diagonal enorme y le dio una asistencia soberbia a Frei, que volvió a marcar como en el Coliseum. Apretaron de nuevo con el marcador en contra los azulones, anoche de amarillo, y pudieron empatar ya tras una gran combinación que Maksimovic cerró con un toquecito al poste. El serbio ya jugaba entonces de centrocampista, no de lateral. Bordalás acabó con un equipo muy ofensivo, con Kenedy, Ángel, Mata y Gallego, pero no hubo forma de saldar las cuentas pendientes en Basilea. Ángel lo consiguió, pero sin VAR las injusticias no se corrigen.