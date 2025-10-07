El Atleti ficha a Mateu Alemany como nuevo director de fútbol El ejecutivo balear llega al área deportiva como máximo responsable del primer equipo y del Atlético Madrileño

Javier Varela Martes, 7 de octubre 2025, 11:01 | Actualizado 11:11h.

No vestirá la camiseta rojiblanca en el césped del Metropolitano, pero el Atlético ha hecho un gran fichaje. Mateu Alemany se incorpora al conjunto atlético como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino y formará parte del equipo de Carlos Bucero. El directivo balear liderará todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia. Alemany es una apuesta personal de Carlos Bucero.

Alemany es licenciado en Derecho, tiene una extensa y reconocida carrera profesional en el fútbol español y ha ocupado diversos cargos en distintos clubes de la Liga -fue director del área deportiva en el Barcelona y el Valencia-. Inició su trayectoria en el mundo del fútbol en el Real Mallorca en 1990, donde ocupó diferentes puestos hasta convertirse en presidente de la entidad bermellona en septiembre del año 2000, permaneciendo cinco años al frente de la misma y ganando una Copa del Rey en 2003.

