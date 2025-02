El Barça tampoco encuentra en la Liga remedio frente a la depresión

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 21 de febrero 2021, 08:08 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

Tras dos días de descanso para desconectar y otros dos para recuperar la autoestima, el Barça recibe al Cádiz en el Camp Nou obligado a olvidarse del estropicio consumado ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (1-4). No le queda otra opción si realmente quiere pelear por el título de Liga estirando más su gran racha de siete victorias seguidas, todas en 2021, y doce partidos sin perder, con 32 puntos ganados de los 36 en juego. Precisamente, la última derrota fue en el Ramón de Carranza ante el equipo de Álvaro Cervera (2-1).

Ronald Koeman y sus jugadores están avisados y estimulados por la derrota del Atlético ante el Levante (0-2). En caso de victoria el Barça puede colocarse a seis puntos del líder que pueden ser tres virtuales (sería con una jornada más) si supera también al Elche entre semana en partido aplazado en el Camp Nou. Si no se motiva así el equipo azulgrana...

La recuperación anímica del Barça es el factor que más preocupa a Koeman, quien ha hablado con la plantilla para que no pierda la confianza y se marque el objetivo de seguir fuerte en la Liga, a la espera de intentar remontar al Sevilla en la ida de la semifinal de la Copa del Rey el 2-0 del Pizjuán (3 de marzo) y de intentar dar la cara con dignidad en el Parque de los Príncipes (10 de marzo). El peligro de dejarse ir muy pronto es real en un club en el que todo está en el alambre, pendiente de la elección de un nuevo presidente el 7 de marzo (Joan Laporta, Víctor Font o Toni Freixa) y del nuevo organigrama técnico que ello conllevará, posiblemente sin Koeman salvo que se gane un título.

Rodaje para Piqué

«Hay que mostrar el orgullo de ser jugador del Barça. Hay que demostrar que podemos mejorar y ganar. Es normal que anímicamente el equipo esté un poco bajo después de lo que pasó. En el primer entrenamiento del viernes se notaba un ambiente más bajo y eso es bueno, porque si no te afecta no puedes estar aquí. Este sábado ya los he visto como antes y con muchas ganas de ganar el partido ante el Cádiz», señaló el técnico azulgrana.

Piqué se mantiene en la lista, señal de que su acelerada reaparición ante el PSG no fue un hecho efímero y está para seguir sumando minutos y adquiriendo ritmo competitivo. Siguen de baja los lesionados Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto y Araujo.

Álvaro Cervera busca un triunfo de prestigio que catapulte a su equipo hacia una zona tranquila de la tabla, aunque es consciente de que será más difícil sorprender al Barça ahora que hace dos meses y medio: «Hay que hacer un partido parecido al de la primera vuelta, pero el Camp Nou es muy largo y los ganan por insistencia porque te hacen correr mucho. Nos van a meter en nuestro campo. En la primera vuelta siempre estuvimos en el partido». El sancionado Cala y los lesionados Akapo, Luismi Quezada y Augusto Fernández son las bajas del Cádiz.

Barcelona Ter Stegen, Dest (Mingueza, min. 80), Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets (Pjanic, min. 65), Pedri (Trincao, min. 74), Dembélé (Riqui Puig, min. 80), Messi y Griezmann (Braithwaite, min. 65). 1 - 1 Cádiz Ledesma, Carcelén, Mauro, Fali, Espino, Salvi (Iván Alejo, min. 62), Garrido (José Mari, min. 58), Perea (Jonsson, min. 76), Jairo (Álex Fernández, min. 58), Negredo ('Choco' Lozano, min. 58) y Sobrino. goles: 1-0: min. 32, Messi, de penalti. 1-1: min. 89, Álex Fernández, de penalti.

árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Iván Alejo y José Mari por el Cádiz.

incidencias: Partido de la jornada 24 en Primera disputado en el Camp Nou a puerta cerrada.

