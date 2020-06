Regreso de la Liga Courtois y Oblak, una carrera contrarreloj por el Zamora más disputado El regreso de la Liga trae consigo de nuevo el duelo por ser el portero menos goleado entre el belga y el esloveno, dueño y señor del trofeo en los últimos años JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Jueves, 11 junio 2020, 00:35

Hubo un tiempo en el que el Trofeo Zamora y el Real Madrid parecían conceptos antagónicos, irreconciliables. En el Santiago Bernabéu, con equipos claramente inclinados hacia la parcela ofensiva del campo y también por ello en ocasiones poco dispuestos a los rigores defensivos, la pelea por el reconocimiento al portero menos goleado del campeonato pasaba de largo.

Tanto es así que el mismo Iker Casillas sólo pudo conquistar una vez el galardón a lo largo de una carrera plagada de otros muchos títulos individuales y colectivos. Es más, su Zamora de la temporada 2007-08, cuando el Madrid dirigido entonces por el alemán Bernd Schuster acabó conquistando su Liga número 31, es el único en el club blanco en los últimos 28 años, desde el segundo de Paco Buyo en la campaña 1991-92.

En la acera rojiblanca de la capital de España la historia es bien distinta. Primero en el Calderón y ahora en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid se han acostumbrado a que el hecho de tener en sus filas al portero menos goleado de la Liga es un derecho propio. El esloveno Jan Oblak se ha convertido en el dueño y señor del Zamora con cuatro galardones consecutivos que le sitúan a las puertas de dos azulgranas, Víctor Valdés y Antoni Ramallets, los mejores de la historia del trofeo con cinco entorchados.

Ni la presencia del alemán Marc-André ter Stegen ni la llegada de un exrojiblanco como Thibaut Courtois al Real Madrid la pasada temporada habían discutido, al menos en lo numérico, el dominio de Oblak. El balcánico conquistó su primer Zamora en la 2015-16, con una cifra asombrosa de 18 tantos encajados y un 0,47 de coeficiente entre goles recibidos y partidos jugados, el mejor ratio de la historia de la Liga junto al del deportivista Paco Liaño en la temporada 1993-94 y muy por encima del 0,69 del azulgrana Claudio Bravo, que defendía el trofeo de la anterior edición.

Desde entonces, la pelea por el Zamora ha estado muy desequilibrada en favor del guardián de la meta colchonera, que se impuso con claridad a Ter Stegen en la 2016-17 (0,72 del esloveno por 0,92 del alemán), en la 2017-18 (0,59 por 0,76) y en la 2018-19 (0,73 por 0,91). Mientras tanto, el Madrid, primero con Keylor Navas bajo palos y la pasada campaña ya con Courtois como claro guardameta titular, ni asomaba por el podio del Zamora. Hasta esta temporada.

Courtois se une a la pelea

La versión más rocosa de este Real Madrid de la segunda etapa de Zidane y la adaptación de Courtois al club blanco tras una temporada inicial complicada con la alargada sombra de Keylor han permitido al belga no sólo poner en aprietos a Oblak, sino arrebatarle por ahora el liderato del Trofeo Zamora. El exportero colchonero sabe bien lo que es pelear por el galardón, de hecho lo conquistó dos veces (2012-13 y 2013-14) durante su etapa en el Atlético. Al parón obligado por la pandemia de la Covid-19 llegó líder, con sólo 16 goles encajados en 24 partidos, para un coeficiente de 0,67. Los tres partidos en los que dejó su lugar en el once al francés Alphonse Areola no le impiden pelear por el galardón, pues basta con alcanzar los 28 encuentros disputados en al menos 60 de los 90 minutos.

Al acecho del madridista permanece en cualquier caso el infalible Oblak, que ha recibido 21 tantos en 27 duelos, pues sólo se perdió media hora del enfrentamiento ante la Real Sociedad en Anoeta por un golpe en el mentón que le obligó a la sustitución. Sus registros arrojan un ratio de 0,78, ligeramente por encima del 0,83 con 20 goles recibidos en 24 partidos de Unai Simón, una de las sensaciones de la Liga en un Athletic que hace de la fiabilidad defensiva una de sus mejores armas este curso. Con 25 tantos encajados en 27 partidos y un coeficiente de 0,93 figura David Soria, del Getafe, otro de los mejores del campeonato a la hora de proteger su puerta, y ya prácticamente sin opciones, pues ha recibido 29 goles en 26 partidos (1,12), se encuentra Ter Stegen, al que se le sigue resistiendo el Zamora pese a ser uno de los mejores porteros del mundo.