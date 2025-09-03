El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernesto Valverde expulsado en La Cartuja AFP

Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja

El comité de Disciplina castiga también a Padilla con tres encuentros tras lanzar un balón al campo en la recta final del partido

Julen Ensunza

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:41

El Athletic va de sobresalto en sobresalto en las últimas horas. Tras el affaire Laporte que mantiene en vilo a los athleticzales, este miércoles el ... comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol ha impuesto cuatro partidos de suspensión a Ernesto Valverde por su expulsión ante el Betis en la recta final del encuentro de La Cartuja. Asimismo, el meta Álex Padilla también ha sido sancionado con tres encuentros por el lanzamiento de un balón al terreno de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  3. 3 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  8. 8

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  9. 9

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja

Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja