Hansi Flick, entrenador del Barcelona. Efe
Liga 2025-26

Flick busca mejorar el rodillo

El Barça quiere revalidar el título con la base del pasado año y Rashford y Joan García como principales refuerzos

Daniel Panero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:25

El Barcelona es el principal favorito para hacerse con el título de Liga. Lo es porque es el campeón y también porque ha conseguido mantener ... la base de futbolistas que maravilló el pasado año. Los Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Balde y compañía son un año mayores, cuentan con más experiencia y ahora tendrán, eso sí, más foco sobre ellos. Es la temporada de la consolidación del proyecto de Hani Flick, un año con la vista puesta en la ansiada Champions League, sí, pero también con la necesidad de volver a reinar en el campeonato doméstico.

