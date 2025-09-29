Guerra arbitral en España: el jefe del VAR presume de su corto mandato y su predecesor le responde con sorna El actual responsable del VAR, Eduardo Prieto Iglesias, afirma que desde la llegada al cargo del nuevo equipo directivo «el mérito» y la «calidad del trabajo» marcan los ascensos en la carrera de los árbitros

A. Mateos Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:44 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

Eduardo Prieto Iglesias, responsable del VAR en el fútbol español desde este verano, y Carlos Clos Gómez, su predecesor en el cargo, se enzarzaron ayer en las redes sociales porque el primero presumió de su corto mandato con una medida que, según el segundo, ya la había ideado el equipo directivo anterior. Además, Prieto Iglesias afirmó que desde el cambio de gobierno en la cúpula arbitral, «el mérito» y la «calidad del trabajo» marcan los ascensos en la carrera de los árbitros. Un dardo directo a los anteriores dirigentes del CTA, que salieron por la puerta de atrás, entre otros motivos, por la gestión pública que hicieron del caso Negreira.

El choque entre ambos se produjo anoche cuando Clos Gómez respondió a Prieto Iglesias por un artículo que había escrito el sábado en su red social, Linkedin. El escrito, titulado 'Cuando el mérito se abre camino: la revolución en la nueva era del arbitraje', estaba cargado de intencionalidad.

Prieto Iglesias

El actual responsable del VAR en el fútbol español hablaba del 'ascenso' de David Gálvez Rascón, colegiado VAR de Segunda División, a la máxima categoría. «El pasado miércoles, en el Real Sociedad-Mallorca, David Gálvez Rascón se convertía en el primer árbitro de VAR de Segunda División que dirigía la tecnología en un partido de Primera División. Un momento que trasciende lo anecdótico y dibuja el futuro de una profesión dirigida a la alta especialización», comenzaba diciendo en su artículo.

Aunque lo más importante estaba al final. «Esta historia, que comenzó en una sala VAR del Real Sociedad-Mallorca, es en realidad el inicio de un nuevo capítulo para el arbitraje español. Un capítulo donde el mérito traza el camino, donde la profesionalidad marca el ritmo y donde cada árbitro sabe que su futuro depende únicamente de la calidad de su trabajo». Y esta última frase subrayada en negrita.

Clos Gómez

La respuesta llegó al día siguiente. Anoche, Clos Gómez, anterior responsable del VAR, señaló públicamente a Prieto Iglesias. También a través de Linkedin. El aragonés escribió un post en el que se tomó a broma los logros de Prieto Iglesias con tan solo dos meses en el cargo. «Sabes perfectamente que la idea de especialización de los Vares profesionales en una sola categoría, que no discriminara entre los dos niveles existentes, fue del equipo directivo anterior. Tú solo la has heredado y la has puesto en práctica, así que cambios desde los cimientos pocos, al menos por ahora», aseguró.

Aunque a Clos Gómez lo que más le dolió fue la mención que hizo Prieto Iglesias a la meritocracia, uno de los aspectos más señalados en el caso Negreira. «Amigo Eduardo, ¿cómo subisteis tú y tus compañeros a Primera División? ¿No había meritocracia? No te faltes al respeto. Tú que promocionaste muchas veces de categoría y descendiste otras, ¿cómo se os valoró? ¿O eres de los mediocres que subían por sus méritos y era el anterior CTA quien injustamente les bajaba?», afirmó con sorna. Hay que recordar que Prieto Iglesias ascendió a Primera División en 2013, cuando el triunvirato Villar-Sánchez Arminio-Enríquez Negreira dirigía el fútbol español, descendió en 2016, volvió a ascender en 2018 y abandonó la categoría en 2020. En 2023 se incorporó al equipo de especialistas del VAR que dirigía entonces Clos Gómez.

Clos Gómez finalizó su respuesta con un 'consejo' para su sucesor: «Compañero, para alabar a una nueva dirección no hace falta que menosprecies lo anterior, primero porque eres profundamente injusto y segundo porque demuestras ser algo 'pelota' con tus nuevos 'jefes'». Por ahora, Prieto Iglesias no ha respondido.