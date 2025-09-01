El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La acción del polémico penalti de Pep Chavarría sobre Lamine Yamal en Vallecas. AFP
Polémicas

Una Liga cutre y extemporánea

La revolución en el estamento arbitral no evita escándalos como el de Mendizorroza, fallos tecnológicos y humanos como el de Vallecas y las recurrentes quejas de un madridismo desmemoriado

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:29

Da igual que cambien a sus dirigentes, que a los trencillas se les deba llamar ahora por su nombre y primer apellido o que sus ... designaciones se conozcan a última hora para evitar presiones añadidas en Real Madrid Televisión. Los árbitros se equivocarán toda la vida y España es un país de forofos, polémicas, excusas, blancos, negros o azulgranas, no grises. Parafraseando a Julio Iglesias, a la sazón exportero madridista, han trascurrido apenas tres jornadas de Liga antes del parón motivado por los partidos de las selecciones en el camino hacia el Mundial 2026, pero la vida sigue igual.

