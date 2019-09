Normativa International Board estudia los cambios temporales si hay conmoción cerebral Esta sustitución de diez minutos permitiría al personal médico evaluar el estado de un jugador y decidir si puede o no continuar jugando AFP /COLPISA Lausana Lunes, 23 septiembre 2019, 17:05

La International Board, órgano garante de las reglas del fútbol, iniciará una reflexión sobre la gestión de los casos de conmoción cerebral que podría llevar a la autorización de los cambios temporales en los partidos, indicó este lunes la propia IFAB ( International Football Association Board). «Comenzarán deliberaciones con las federaciones sobre la constatación y la gestión de los casos de conmoción», indicó a la AFP un portavoz de la IFAB.

Como ocurre en el rugby, la posibilidad de autorizar el cambio temporal de un jugador víctima de un golpe en la cabeza y que se arriesga a una conmoción, podría ser adoptada en el fútbol. Esta sustitución temporal por diez minutos permitiría al personal médico evaluar el estado de un jugador y decidir si puede o no continuar jugando. «Debido a la gran complejidad de la cuestión, el proceso podría ser largo. Queremos dedicarle el suficiente tiempo para dar con la mejor solución para el fútbol», añadió el portavoz de la IFAB.

Hay que recordar que hace unos meses hubo críticas severas a FIFA después de que en apenas unos días los porteros David Ospina, del Nápoles, y Anthony Lopes, del Lyon, tuviesen una crisis hipotensiva y una conmoción cerebral durante sus partidos. «¿En qué punto nos va a importar FIFA? En serio, háganmelo saber porque siento que estamos jugando con su negligencia. Esto no puede y no debe suceder», publicó Taylor Twellman, el exjugador internacional estadounidense del New England Revolution y quien se retiró por varias lesiones en la cabeza.

FIFPro, sindicato de jugadores profesional, ya se había pronunciado sobre las errores del el actual protocolo de conmoción que tiene FIFA a la hora de atender a los jugadores que sufren conmoción cerebral por el poco tiempo que tiene para atenderlos y proponen un jugador sustituto, como en otros deportes, mientras el cuerpo médico atiende al futbolista implicado.

«Nuevamente destaca las fallas en cerebral en el fútbol profesional. Estas fallas corren el riesgo de dañar gravemente la salud de los jugadores», aseguraron voceros de la organización a Reuters respecto al caso del portero Anthony Lopes en el juego frente al Barcelona. «Se debe permitir un sustituto temporal en el campo para permitir que el personal médico tenga tiempo para revisar si un jugador tiene conmoción cerebral. Nos preocupa que, si bien estos procedimientos se emplean con éxito en múltiples deportes, no han sido adoptados por el fútbol profesional», explicó entonces el sindicato con esperanza de que la IFAB mejorase dicho protocolo.