La justicia dice no al Villarreal-Atlético en Miami el 6-D

El Villarreal-Atlético de Madrid no se jugará en Miami pese al deseo de LaLiga que ya se topó con el mismo problema hace un año con el Girona-Barcelona. El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid resolvió este viernes no estimar las medidas cautelares solicitadas por LaLiga para la autorización por parte de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de la celebración en Miami del partido Villarreal-Atlético de Madrid el próximo 6 de diciembre

Veinticuatro horas después de celebrar la vista con ambas partes, el juez Moisés Guillamón se pronunció en contra de la pretensión de LaLiga y concluyó que la FEF ha justificado debidamente los motivos de su oposición, así como que el fondo del caso, tras el intento fallido hace un año de que fuera el Girona-Barcelona el partido que se jugase en Miami, está pendiente de resolución judicial el próximo febrero. «A juicio de este juzgador las medidas solicitadas durante la sustanciación de este procedimiento en caso de no adopción no conllevan a que podrían producirse situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria», afirma el juez.

También señala que «la solicitud de medida cautelar concreta durante el proceso se basa en unos hechos y circunstancias sobrevenidos, y en este caso han sido ocasionados por la propia actora, que no justifican dicha solicitud en cuanto al extremo analizado». La decisión, ante la que cabe recurso de apelación en un plazo de veinte días ante el mismo juzgado, recuerda que LaLiga ya hizo una petición de medidas cautelares, de la que luego desistió, el año pasado también para la disputa en Miami del Girona-Barça y que ha vuelto a hacer otra sin esperar a la resolución de la demanda principal, que será en febrero de 2020.

Febrero 2020, demanda principal

LaLiga, para el juez, «persiste en dicho empeño anticipatorio del partido en el extranjero a sabiendas que está pendiente de resolución en febrero de 2020, dentro del calendario de liga de este año, pudiéndose celebrar con posterioridad a dicha fecha en su caso, o posteriormente, siempre con un respaldo judicial en su caso, atendiendo además a la pluralidad de confrontaciones entre las partes, y que se puede producir una alteración de la competición por desigualdades alegadas (conforme expuso el letrado respecto a los equipos reseñados que se han opuesto), pudiendo producir efectos frente a terceros».

También afirma que «no se está produciendo de manera permanente por la parte demandada una actuación obstruccionista muy difícilmente paliable mediante una sentencia posterior», como expuso LaLiga en la vista celebrada ayer. Igualmente indica que la FEF «ha justificado debidamente motivos de oposición» relativos a que la celebración del partido en Miami «no cumple los requisitos, no fue comunicado antes del inicio del campeonato, no han proporcionado información del evento en concreto (...)» y «el estadio no se encuentra todavía adaptado».

El juez apunta que al no existir regulación concreta de la celebración de partidos de liga en el extranjero «debe de acudirse en su caso al reglamento de FIFA, sobre todo en caso de conflicto. En todo caso esta cuestión es objeto de análisis del fondo del procedimiento, pero debe de fijarse en este auto la regulación concreta al respecto, y derivado de ello, la ausencia de regulación del procedimiento de tramitación al respecto en lo que aquí nos concierne dando lugar a la regulación a través del reglamento de FIFA de partidos internacionales», añade.

«Me he leído la medida cautelar y el juez no nos quita la razón. Vamos a ir a juicio en febrero y allí el derecho a jugar un partido fuera de nuestras fronteras se decidirá. No ha entrado en el fondo del asunto, nosotros vamos a seguir intentándolo» JAVIER TEBAS

Tras la decisión La Liga mandó un comunicado en el que manifiesta «su máximo respeto a una decisión que no prejuzga el fondo del asunto, el cual será resuelto en la vista definitiva el próximo mes de febrero de 2020. Se trata de una estrategia a largo plazo para el crecimiento internacional, por lo que esperamos que a partir de esa fecha LaLiga pueda llevar a cabo la organización de un partido oficial fuera de nuestras fronteras«.

La patronal considera que «acercar los clubes a sus aficionados globales representa una importante oportunidad para conectar con ellos y continuar trabajando por el seguimiento de LaLiga a nivel mundial. Este crecimiento internacional deriva en un beneficio para los propios clubes, sus jugadores, sus aficionados, el conjunto de LaLiga, el fútbol español y la marca España».

Su presidente, Javier Tebas, habló del asunto en un Summit organizado por Kosmos, la empresa de Gerard Piqué. «Me he leído la medida cautelar y el juez no nos quita la razón. Vamos a ir a juicio en febrero y allí el derecho a jugar un partido fuera de nuestras fronteras se decidirá. No ha entrado en el fondo del asunto, nosotros vamos a seguir intentándolo. Si queremos seguir estando en la vanguardia del fútbol mundial tenemos que trabajar mucho con los aficionados de fuera de España, si nos quedamos con los que hay aquí seremos la mejor liga de España, pero pequeñita. Tenemos una responsabilidad social de crecer porque generamos muchos trabajos a través de esta industria. Hay que ver lo que hay fuera. Si lo hace la NBA o la NFL, por qué no nosotros. La liga italiana también lo está investigando y posiblemente tenga un partido fuera antes que nosotros».

UEFA y FIFA, en contra

De hecho Tebas dijo estar «seguro que las ligas acabarán jugando un partido fuera de sus fronteras. Pero tampoco voy a dramatizar por no ir a jugar a Estados Unidos. Ahora mismo es mi octava prioridad de las cosas que tenemos en LaLiga. El tema de Arabia Saudí es más importante. Nos puede costar 55 millones de euros por temporada porque el operador que gestiona el deporte en el mundo árabe (BeIN) nos quiere descontar 55 millones de euros por temporada porque en Arabia han estado pirateando la señal y no pueden instalar operadores de BeIN».

La UEFA ya avisó en agosto de 2018 que no iba a ser fácil jugar un partido de la Liga en Estados Unidos. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, explicóque para que un partido de la competición liguera española se pueda jugar en Estados Unidos es necesaria su aprobación por parte de la UEFA y de las autoridades deportivas nacionales: Federación Española de Fútbol (FEF), Federación de Estados Unidos (US Soccer) y Concacaf. «El procedimiento está muy claro. Es necesario que lo aprueben FEF, la UEFA, US Soccer y la Concacaf. A la FIFA sólo se requiere hacer la comunicación», apuntó Ceferin al ser cuestionado por el acuerdo de LaLiga con la multinacional Relevent para que durante quince años se jueguen partidos de Primera División de la Liga en Estados Unidos, mandó un mensaje velado a Javier Tebas recordando que «el fútbol es global, pero sería mejor pedir primero esos permisos y después hacerlo publico».

La FEF pide la dimisión del presidente de La Liga e insta a los clubes a dialogar La Federación, tras confirmar que ha recibido el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid en el que condena a pagar las costas de proceso a La Liga, quiso destacar que el Auto del Juez deja «patente que, a pesar de los intentos en sentido contrario del presidente de la Liga, ésta no es un ente independiente, sino que forma parte de la FEF y sus actuaciones deben coordinarse con la Federación». La FEF destaca «el hecho de que la Liga haya visto rechazadas en los últimos meses todas las peticiones que han formulado contra la FEF» ya que «solicitó que la Copa de S.M el Rey y la Supercopa fueran competiciones profesionales para poder organizarlas, algo que fue rechazado»; «presentó ante el CSD un conflicto de competencias contra la RFEF, que también se rechazó»; «presentó una demanda contra la RFEF para poder disputar un partido en Miami la temporada pasada y tuvo que desistir de la solicitud de medidas cautelares porque uno de los clubes participantes, viendo el riesgo jurídico-deportivo que corría, desistió de disputar dicho partido» y recuerda que «además, en la demanda que La Liga presentó por los lunes y viernes, el juez decidió autorizar exclusivamente la disputa de los partidos en viernes, precisamente, porque había sido la RFEF la que ya había dicho que no veía inconveniente alguno en que se disputaran los partidos en viernes. Asimismo le obligó a depositar una caución de 15 millones de euros. Igualmente presentó demanda por este mismo tema ante el CSD, que archivó su solicitud». Por eso cree que la actitud de LaLiga y Javier Tebas «se puede considerar de total desprecio del presidente de La Liga por las normas de la FIFA, de la UEFA, así como de la FEF, llevan a una situación de extrema gravedad y ponen en riesgo a los propios clubes de la Liga». A juicio de la FEF, esta actitud es «absolutamente hostil e irresponsable» contra la institución que dirige el fútbol en España y está generando unos perjuicios para este deporte y especialmente para los clubes que forman parte de la Liga que debe cesar de inmediato. Con esta forma de proceder ha conducido a dos clubes españoles como el Villarreal CF y Atlético de Madrid, al incumplimiento de las normas de la FIFA y la UEFA, provocando una injerencia del sistema jurídico-público en aspectos que la FIFA y la UEFA consideran del ámbito totalmente privado que puede traer como consecuencia graves sanciones para ambos clubes. Dichos clubes no han querido oponerse o han sido conducidos gravosamente a seguir las directrices de la Liga y de su presidente para poner en marcha medidas prohibidas por FIFA y UEFA. Dichos clubes, sujetos a las normas futbolísticas nacionales e internacionales, en todo momento eran conocedores antes del auto del día de hoy que se enfrentan a importantes y graves sanciones deportivas y/o económicas por su actuación contrarias a las decisiones de la FIFA y a los principios más elementales de la normativa deportiva internacional. De esta manera, se reitera la solicitud a los clubes miembros de la Liga a entablar un diálogo con la Federación y se pide el cese inmediato del presidente de la Liga o bien su inmediata dimisión. Asimismo, se insta a la Liga que deponga las actuaciones contrarias a la RFEF, dejando paso a una nueva etapa de concordia y colaboración con nuevos interlocutores«